Signaux / MetaTrader 5 / Market Structure and Strength Weakness
Nitin Suvarna

Market Structure and Strength Weakness

Nitin Suvarna
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
Exness-MT5Real6
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
60 (65.21%)
Perte trades:
32 (34.78%)
Meilleure transaction:
10.72 USD
Pire transaction:
-13.51 USD
Bénéfice brut:
128.33 USD (16 241 pips)
Perte brute:
-132.11 USD (15 741 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (19.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.08 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
77.25%
Charge de dépôt maximale:
41.43%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
32 (34.78%)
Courts trades:
60 (65.22%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
2.14 USD
Perte moyenne:
-4.13 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.84 USD (4)
Croissance mensuelle:
-9.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.41 USD
Maximal:
52.42 USD (34.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.17% (52.42 USD)
Par fonds propres:
22.22% (26.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDm 12
GBPUSDm 6
CHFJPYm 6
EURUSDm 6
GBPCADm 6
GBPJPYm 6
EURJPYm 5
USDJPYm 4
AUDCHFm 4
EURCHFm 4
AUDCADm 4
EURAUDm 3
CADCHFm 3
EURCADm 3
NZDUSDm 3
GBPNZDm 3
GBPAUDm 3
NZDCHFm 2
EURNZDm 2
AUDNZDm 2
GBPCHFm 1
AUDJPYm 1
NZDCADm 1
EURGBPm 1
NZDJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDm -1
GBPUSDm 5
CHFJPYm -3
EURUSDm 15
GBPCADm 3
GBPJPYm 5
EURJPYm -12
USDJPYm 15
AUDCHFm 4
EURCHFm -10
AUDCADm -9
EURAUDm 5
CADCHFm 1
EURCADm -10
NZDUSDm 3
GBPNZDm -8
GBPAUDm 2
NZDCHFm -2
EURNZDm 5
AUDNZDm -3
GBPCHFm -14
AUDJPYm -2
NZDCADm 0
EURGBPm 3
NZDJPYm 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDm -87
GBPUSDm 524
CHFJPYm -365
EURUSDm 1.5K
GBPCADm 397
GBPJPYm 737
EURJPYm -1.7K
USDJPYm 2.4K
AUDCHFm 309
EURCHFm -796
AUDCADm -1.2K
EURAUDm 809
CADCHFm 76
EURCADm -1.3K
NZDUSDm 339
GBPNZDm -1.3K
GBPAUDm 352
NZDCHFm -150
EURNZDm 782
AUDNZDm -542
GBPCHFm -363
AUDJPYm -260
NZDCADm 21
EURGBPm 201
NZDJPYm 251
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.72 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +19.46 USD
Perte consécutive maximale: -20.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

"Market Structure | Strength/Weakness | Risk-Controlled Signals"


Professional signal service focused on precision entries using multi-timeframe market structure, live currency strength analysis, and robust risk management (0.5%–1% per trade). Suitable for prop traders and capital-conscious retail traders.

  • Clean setups based on structure and strength—no random entries

  • Low-risk trades with consistent fractional exposure

  • Ideal for funded accounts and capital preservation

  • No martingale/grid—pure technical confluence-based setups

  • Daily/weekly performance reviews for transparency


Aucun avis
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 06:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 05:02
Share of trading days is too low
2025.07.24 05:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 03:55
Share of trading days is too low
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 11:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 11:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 11:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.