- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSDm
|12
|GBPUSDm
|6
|CHFJPYm
|6
|EURUSDm
|6
|GBPCADm
|6
|GBPJPYm
|6
|EURJPYm
|5
|USDJPYm
|4
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|4
|AUDCADm
|4
|EURAUDm
|3
|CADCHFm
|3
|EURCADm
|3
|NZDUSDm
|3
|GBPNZDm
|3
|GBPAUDm
|3
|NZDCHFm
|2
|EURNZDm
|2
|AUDNZDm
|2
|GBPCHFm
|1
|AUDJPYm
|1
|NZDCADm
|1
|EURGBPm
|1
|NZDJPYm
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSDm
|-1
|GBPUSDm
|5
|CHFJPYm
|-3
|EURUSDm
|15
|GBPCADm
|3
|GBPJPYm
|5
|EURJPYm
|-12
|USDJPYm
|15
|AUDCHFm
|4
|EURCHFm
|-10
|AUDCADm
|-9
|EURAUDm
|5
|CADCHFm
|1
|EURCADm
|-10
|NZDUSDm
|3
|GBPNZDm
|-8
|GBPAUDm
|2
|NZDCHFm
|-2
|EURNZDm
|5
|AUDNZDm
|-3
|GBPCHFm
|-14
|AUDJPYm
|-2
|NZDCADm
|0
|EURGBPm
|3
|NZDJPYm
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSDm
|-87
|GBPUSDm
|524
|CHFJPYm
|-365
|EURUSDm
|1.5K
|GBPCADm
|397
|GBPJPYm
|737
|EURJPYm
|-1.7K
|USDJPYm
|2.4K
|AUDCHFm
|309
|EURCHFm
|-796
|AUDCADm
|-1.2K
|EURAUDm
|809
|CADCHFm
|76
|EURCADm
|-1.3K
|NZDUSDm
|339
|GBPNZDm
|-1.3K
|GBPAUDm
|352
|NZDCHFm
|-150
|EURNZDm
|782
|AUDNZDm
|-542
|GBPCHFm
|-363
|AUDJPYm
|-260
|NZDCADm
|21
|EURGBPm
|201
|NZDJPYm
|251
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
"Market Structure | Strength/Weakness | Risk-Controlled Signals"
Professional signal service focused on precision entries using multi-timeframe market structure, live currency strength analysis, and robust risk management (0.5%–1% per trade). Suitable for prop traders and capital-conscious retail traders.
-
✅ Clean setups based on structure and strength—no random entries
-
✅ Low-risk trades with consistent fractional exposure
-
✅ Ideal for funded accounts and capital preservation
-
✅ No martingale/grid—pure technical confluence-based setups
-
✅ Daily/weekly performance reviews for transparency
