SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Steady Scalper
Denny Hamfri

Steady Scalper

Denny Hamfri
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
Ava-Real 2
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
307
Bénéfice trades:
146 (47.55%)
Perte trades:
161 (52.44%)
Meilleure transaction:
290.40 USD
Pire transaction:
-60.03 USD
Bénéfice brut:
2 597.31 USD (3 866 pips)
Perte brute:
-1 822.54 USD (2 249 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (175.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
416.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.02%
Charge de dépôt maximale:
22.92%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
28 secondes
Facteur de récupération:
2.30
Longs trades:
163 (53.09%)
Courts trades:
144 (46.91%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
2.52 USD
Bénéfice moyen:
17.79 USD
Perte moyenne:
-11.32 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-264.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-264.90 USD (8)
Croissance mensuelle:
5.01%
Prévision annuelle:
60.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.07 USD
Maximal:
337.01 USD (19.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.47% (337.01 USD)
Par fonds propres:
0.51% (25.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 272
USDJPY 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 770
USDJPY 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.6K
USDJPY 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +290.40 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +175.19 USD
Perte consécutive maximale: -264.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Varengold-Varengold
0.00 × 6
AlpariUK-Pro
0.00 × 1
FinFX-Live
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 6
GoMarkets-Real 2
0.00 × 4
FXCC-Live
0.00 × 10
ARAFX-Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXChoice-Classic Live
0.00 × 4
UMOFX-Main
0.00 × 1
MIGBank-Real2
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 5
AForex-Real
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MahiFX-Live
0.00 × 4
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 3
ForexTime-Standard
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 9
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Ava-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
140 plus...
Aucun avis
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 01:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 10:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.23 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

