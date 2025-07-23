- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDz
|53
|USDCHFz
|34
|AUDUSDz
|27
|USDJPYz
|26
|CADCHFz
|13
|CHFJPYz
|10
|US30_x10z
|9
|EURJPYz
|7
|US500_x100z
|4
|US500z
|4
|ETHUSDz
|4
|EURCADz
|2
|HK50z
|2
|EURAUDz
|2
|NZDZARz
|1
|CADJPYz
|1
|NZDJPYz
|1
|NZDUSDz
|1
|USDCADz
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDz
|496
|USDCHFz
|-968
|AUDUSDz
|637
|USDJPYz
|477
|CADCHFz
|-196
|CHFJPYz
|260
|US30_x10z
|-302
|EURJPYz
|138
|US500_x100z
|111
|US500z
|45
|ETHUSDz
|67
|EURCADz
|24
|HK50z
|-1
|EURAUDz
|33
|NZDZARz
|23
|CADJPYz
|28
|NZDJPYz
|23
|NZDUSDz
|24
|USDCADz
|17
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDz
|5.7K
|USDCHFz
|-861
|AUDUSDz
|3.3K
|USDJPYz
|5.4K
|CADCHFz
|365
|CHFJPYz
|2.4K
|US30_x10z
|-1.8K
|EURJPYz
|1.8K
|US500_x100z
|3.3K
|US500z
|3.7K
|ETHUSDz
|19K
|EURCADz
|301
|HK50z
|272
|EURAUDz
|320
|NZDZARz
|5.5K
|CADJPYz
|355
|NZDJPYz
|298
|NZDUSDz
|208
|USDCADz
|205
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real5
|0.40 × 5
Bem-vindo ao Jornada no Forex BRL, um sinal de trading projetado para explorar o mercado com inteligência, paciência e uma abordagem alternativa: sem uso de Stop Loss fixo.
🔍 Diferenciais da Estratégia:
-
🚫 Sem Stop Loss Tradicional: Evitamos o uso de SL fixo, o que permite ao sistema respirar em volatilidades comuns sem encerramentos prematuros. O gerenciamento de risco é feito através de fechamentos parciais e controle inteligente de posição.
-
⚖️ Hedge Dinâmico: O sistema é projetado para operar com hedge, buscando equilíbrio entre posições compradas e vendidas quando necessário, protegendo o capital.
-
📈 Análise de Estrutura de Mercado: Entradas baseadas em CHoCH e BOS (Break of Structure), buscando pontos com maior probabilidade de reversão ou continuidade.
-
🔁 Gerenciamento de Lucro: O EA realiza fechamentos parciais automáticos conforme o lucro atinge patamares seguros, mantendo o saldo crescente e protegendo o capital.
-
💼 Gestão de Capital Inteligente: O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no crescimento da conta, evitando exposição exagerada.
-
🕐 Operações por Sessão: O sistema opera preferencialmente entre 23h e 10h (UTC), aproveitando momentos de menor spread e maior eficiência nos movimentos.
USD
BRL
BRL