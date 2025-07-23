SignauxSections
Paulo Henrique De Souza Lisboa

Jornada No Forex BRL

Paulo Henrique De Souza Lisboa
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 70%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
204
Bénéfice trades:
176 (86.27%)
Perte trades:
28 (13.73%)
Meilleure transaction:
2 146.75 BRL
Pire transaction:
-1 710.50 BRL
Bénéfice brut:
14 660.54 BRL (131 053 pips)
Perte brute:
-12 545.66 BRL (23 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (2 012.80 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 622.80 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
82.80%
Charge de dépôt maximale:
29.46%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
73 (35.78%)
Courts trades:
131 (64.22%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
10.37 BRL
Bénéfice moyen:
83.30 BRL
Perte moyenne:
-448.06 BRL
Pertes consécutives maximales:
9 (-7 530.85 BRL)
Perte consécutive maximale:
-7 530.85 BRL (9)
Croissance mensuelle:
-43.80%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.94 BRL
Maximal:
7 570.52 BRL (63.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.86% (7 595.47 BRL)
Par fonds propres:
60.40% (7 625.37 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDz 53
USDCHFz 34
AUDUSDz 27
USDJPYz 26
CADCHFz 13
CHFJPYz 10
US30_x10z 9
EURJPYz 7
US500_x100z 4
US500z 4
ETHUSDz 4
EURCADz 2
HK50z 2
EURAUDz 2
NZDZARz 1
CADJPYz 1
NZDJPYz 1
NZDUSDz 1
USDCADz 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDz 496
USDCHFz -968
AUDUSDz 637
USDJPYz 477
CADCHFz -196
CHFJPYz 260
US30_x10z -302
EURJPYz 138
US500_x100z 111
US500z 45
ETHUSDz 67
EURCADz 24
HK50z -1
EURAUDz 33
NZDZARz 23
CADJPYz 28
NZDJPYz 23
NZDUSDz 24
USDCADz 17
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDz 5.7K
USDCHFz -861
AUDUSDz 3.3K
USDJPYz 5.4K
CADCHFz 365
CHFJPYz 2.4K
US30_x10z -1.8K
EURJPYz 1.8K
US500_x100z 3.3K
US500z 3.7K
ETHUSDz 19K
EURCADz 301
HK50z 272
EURAUDz 320
NZDZARz 5.5K
CADJPYz 355
NZDJPYz 298
NZDUSDz 208
USDCADz 205
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 146.75 BRL
Pire transaction: -1 711 BRL
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +2 012.80 BRL
Perte consécutive maximale: -7 530.85 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
0.40 × 5
Bem-vindo ao Jornada no Forex BRL, um sinal de trading projetado para explorar o mercado com inteligência, paciência e uma abordagem alternativa: sem uso de Stop Loss fixo.

🔍 Diferenciais da Estratégia:

  • 🚫 Sem Stop Loss Tradicional: Evitamos o uso de SL fixo, o que permite ao sistema respirar em volatilidades comuns sem encerramentos prematuros. O gerenciamento de risco é feito através de fechamentos parciais e controle inteligente de posição.

  • ⚖️ Hedge Dinâmico: O sistema é projetado para operar com hedge, buscando equilíbrio entre posições compradas e vendidas quando necessário, protegendo o capital.

  • 📈 Análise de Estrutura de Mercado: Entradas baseadas em CHoCH e BOS (Break of Structure), buscando pontos com maior probabilidade de reversão ou continuidade.

  • 🔁 Gerenciamento de Lucro: O EA realiza fechamentos parciais automáticos conforme o lucro atinge patamares seguros, mantendo o saldo crescente e protegendo o capital.

  • 💼 Gestão de Capital Inteligente: O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no crescimento da conta, evitando exposição exagerada.

  • 🕐 Operações por Sessão: O sistema opera preferencialmente entre 23h e 10h (UTC), aproveitando momentos de menor spread e maior eficiência nos movimentos.


Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 08:53
No swaps are charged
2025.09.18 08:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jornada No Forex BRL
30 USD par mois
70%
0
0
USD
0
BRL
18
2%
204
86%
83%
1.16
10.37
BRL
60%
1:500
