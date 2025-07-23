SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RecordBreaker
Tio Chin Kock

RecordBreaker

Tio Chin Kock
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 369%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
445
Bénéfice trades:
339 (76.17%)
Perte trades:
106 (23.82%)
Meilleure transaction:
55.63 USD
Pire transaction:
-14.06 USD
Bénéfice brut:
1 406.11 USD (55 753 pips)
Perte brute:
-377.52 USD (21 963 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (96.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
222.60 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.16%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
24.28
Longs trades:
219 (49.21%)
Courts trades:
226 (50.79%)
Facteur de profit:
3.72
Rendement attendu:
2.31 USD
Bénéfice moyen:
4.15 USD
Perte moyenne:
-3.56 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-42.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.37 USD (10)
Croissance mensuelle:
9.35%
Prévision annuelle:
113.39%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
42.37 USD (3.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.62% (39.43 USD)
Par fonds propres:
35.86% (163.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 322
NZDCAD 49
EURGBP 39
EURUSD 21
EURCHF 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 905
NZDCAD 50
EURGBP 42
EURUSD 22
EURCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 281
EURGBP 437
EURUSD 806
EURCHF 208
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.63 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +96.09 USD
Perte consécutive maximale: -42.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.16 × 110
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.39 × 278
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 245
FPMarkets-Live
0.44 × 331
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.60 × 1570
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.92 × 182
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
0.96 × 354
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
55 plus...
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
