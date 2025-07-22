SignauxSections
Aderson Ferreira Pereira

XauUsd Fimathe

Aderson Ferreira Pereira
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
HantecMarkets-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
313
Bénéfice trades:
171 (54.63%)
Perte trades:
142 (45.37%)
Meilleure transaction:
1 134.54 USD
Pire transaction:
-490.70 USD
Bénéfice brut:
7 797.81 USD (962 281 pips)
Perte brute:
-8 558.50 USD (380 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (228.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 160.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
21.24%
Charge de dépôt maximale:
133.88%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
164 (52.40%)
Courts trades:
149 (47.60%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-2.43 USD
Bénéfice moyen:
45.60 USD
Perte moyenne:
-60.27 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-275.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 732.30 USD (8)
Croissance mensuelle:
149.06%
Prévision annuelle:
1 808.54%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 661.26 USD
Maximal:
2 351.53 USD (305.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.01% (1 687.53 USD)
Par fonds propres:
40.25% (203.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 269
BTCUSD 23
EURUSD 7
USDJPY 6
EURJPY 3
UKOIL+ 3
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -823
BTCUSD 66
EURUSD 5
USDJPY 0
EURJPY -4
UKOIL+ 2
GBPAUD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
BTCUSD 556K
EURUSD 200
USDJPY -105
EURJPY 222
UKOIL+ 114
GBPAUD -903
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 134.54 USD
Pire transaction: -491 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +228.86 USD
Perte consécutive maximale: -275.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.08 × 320
FPMarketsSC-Live
0.33 × 63
Sinal de Xau/Usd Fimathe 
Aucun avis
2025.10.28 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 01:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 01:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
