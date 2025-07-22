SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trend following
Josue Mamani Tito

Trend following

Josue Mamani Tito
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -23%
RoboForex-Prime
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
817
Bénéfice trades:
235 (28.76%)
Perte trades:
582 (71.24%)
Meilleure transaction:
182.94 USD
Pire transaction:
-82.16 USD
Bénéfice brut:
2 045.22 USD (92 909 pips)
Perte brute:
-2 278.74 USD (100 545 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (41.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
198.68 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
72.18%
Charge de dépôt maximale:
86.95%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
394 (48.23%)
Courts trades:
423 (51.77%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
8.70 USD
Perte moyenne:
-3.92 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-178.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-348.55 USD (19)
Croissance mensuelle:
-19.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
274.59 USD
Maximal:
355.67 USD (32.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.90% (355.67 USD)
Par fonds propres:
6.34% (54.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 817
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -234
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -7.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +182.94 USD
Pire transaction: -82 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +41.98 USD
Perte consécutive maximale: -178.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.80 × 84
AMarkets-Real
1.25 × 12
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.92 × 12
LiteFinance-Demo
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.33 × 12
CMCMarkets1-Europe
2.61 × 120
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
ICMarketsSC-Live09
3.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
3.11 × 9
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 11
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 33
ICMarketsEU-Live17
3.67 × 12
Swissquote-Live1
6.00 × 1
GemTrade-Live2
6.00 × 2
RoboForex-Pro-5
8.53 × 17
RoboForex-Pro-2
8.83 × 24
3 plus...
Aucun avis
2025.09.23 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 11:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 11:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
