|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1908
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-121
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.1K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
Négocie l’EURUSD en combinant une détection automatique des phases de marché avec jusqu’à trois indicateurs techniques, sélectionnés en fonction de la phase de marché identifiée afin d’optimiser les opportunités et de réduire les risques.
Le risque est réduit grâce à une surveillance continue du marché à la recherche de changements de phase possibles, assurant que chaque position soit soigneusement évaluée et gérée selon son risque et son potentiel. Avec le soutien de l’intelligence artificielle, l’approche de trading double détecte les changements de marché et lance des ajustements de stratégie en temps opportun.
