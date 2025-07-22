SignauxSections
Frederik Arns

LongTerm EURUSD

Frederik Arns
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 908
Bénéfice trades:
1 400 (73.37%)
Perte trades:
508 (26.62%)
Meilleure transaction:
162.43 EUR
Pire transaction:
-794.92 EUR
Bénéfice brut:
8 401.68 EUR (101 485 pips)
Perte brute:
-8 508.19 EUR (102 653 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (51.31 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
164.16 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
88.42%
Charge de dépôt maximale:
121.72%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
713 (37.37%)
Courts trades:
1 195 (62.63%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.06 EUR
Bénéfice moyen:
6.00 EUR
Perte moyenne:
-16.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 224.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 224.75 EUR (12)
Croissance mensuelle:
2.04%
Prévision annuelle:
24.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 530.42 EUR
Maximal:
3 152.15 EUR (47.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.42% (3 152.15 EUR)
Par fonds propres:
17.53% (1 096.17 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1908
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -121
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +162.43 EUR
Pire transaction: -795 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +51.31 EUR
Perte consécutive maximale: -1 224.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Négocie l’EURUSD en combinant une détection automatique des phases de marché avec jusqu’à trois indicateurs techniques, sélectionnés en fonction de la phase de marché identifiée afin d’optimiser les opportunités et de réduire les risques.


Le risque est réduit grâce à une surveillance continue du marché à la recherche de changements de phase possibles, assurant que chaque position soit soigneusement évaluée et gérée selon son risque et son potentiel. Avec le soutien de l’intelligence artificielle, l’approche de trading double détecte les changements de marché et lance des ajustements de stratégie en temps opportun.

Aucun avis
