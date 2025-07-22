SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Koishi scalping
Chun Wing Yuen

Koishi scalping

Chun Wing Yuen
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
FTMO-Server5
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 101
Bénéfice trades:
1 529 (72.77%)
Perte trades:
572 (27.23%)
Meilleure transaction:
682.94 USD
Pire transaction:
-387.30 USD
Bénéfice brut:
2 004.38 USD (1 479 644 pips)
Perte brute:
-2 107.42 USD (1 381 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
371 (56.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
692.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
24.89%
Charge de dépôt maximale:
100.17%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
1 776 (84.53%)
Courts trades:
325 (15.47%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
1.31 USD
Perte moyenne:
-3.68 USD
Pertes consécutives maximales:
311 (-831.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-831.83 USD (311)
Croissance mensuelle:
7.41%
Prévision annuelle:
89.92%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
813.15 USD
Maximal:
889.05 USD (8.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.78% (884.42 USD)
Par fonds propres:
2.86% (276.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100.cash 2052
BTCUSD 23
ETHUSD 22
EURUSD 3
HK50.cash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100.cash -120
BTCUSD 41
ETHUSD -36
EURUSD -11
HK50.cash 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100.cash -96K
BTCUSD 203K
ETHUSD -13K
EURUSD -1K
HK50.cash 6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +682.94 USD
Pire transaction: -387 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 311
Bénéfice consécutif maximal: +56.37 USD
Perte consécutive maximale: -831.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Koishi scalping
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
18
20%
2 101
72%
25%
0.95
-0.05
USD
9%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.