SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EQUITI 2
Andre Luiz Batista Da Paixao

EQUITI 2

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 avis
Fiabilité
167 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 64%
EquitiGroup-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 576
Bénéfice trades:
8 033 (69.39%)
Perte trades:
3 543 (30.61%)
Meilleure transaction:
1 670.35 USD
Pire transaction:
-2 396.15 USD
Bénéfice brut:
42 778.84 USD (1 056 648 pips)
Perte brute:
-37 341.88 USD (1 086 637 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (1 030.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 714.85 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.51%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
5 183 (44.77%)
Courts trades:
6 393 (55.23%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
5.33 USD
Perte moyenne:
-10.54 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-66.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 990.79 USD (8)
Croissance mensuelle:
9.49%
Prévision annuelle:
115.20%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 478.64 USD (38.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.59% (6 478.64 USD)
Par fonds propres:
18.78% (1 956.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 6765
GBPUSD.p 1039
AUDCAD.p 876
EURCAD.p 349
USDCAD.p 341
EURUSD.p 305
GBPCAD.p 232
AUDUSD.p 224
EURGBP.p 218
GBPCHF.p 133
USDCHF.p 123
GBPAUD.p 103
EURCHF.p 102
EURJPY.p 101
GBPJPY.p 100
EURAUD.p 96
EURNZD.p 95
AUDJPY.p 59
CADJPY.p 44
AUDNZD.p 43
AUDCHF.p 42
NZDJPY.p 42
USDJPY.p 38
GBPNZD.p 38
CHFJPY.p 32
NZDCAD.p 24
US30Roll 6
XAGUSD.p 5
CADCHF.p 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 12
AUDCAD.p 3K
EURCAD.p 414
USDCAD.p 618
EURUSD.p 395
GBPCAD.p 196
AUDUSD.p 587
EURGBP.p -101
GBPCHF.p -217
USDCHF.p 232
GBPAUD.p 176
EURCHF.p -1.4K
EURJPY.p 65
GBPJPY.p 156
EURAUD.p 79
EURNZD.p 57
AUDJPY.p 9
CADJPY.p -118
AUDNZD.p 25
AUDCHF.p 32
NZDJPY.p 25
USDJPY.p 30
GBPNZD.p -11
CHFJPY.p -146
NZDCAD.p 19
US30Roll 146
XAGUSD.p 25
CADCHF.p 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p -26K
GBPUSD.p 14K
AUDCAD.p 27K
EURCAD.p -4.3K
USDCAD.p 7.7K
EURUSD.p 8.3K
GBPCAD.p 7.4K
AUDUSD.p 12K
EURGBP.p -7.5K
GBPCHF.p -578
USDCHF.p -4.2K
GBPAUD.p -15K
EURCHF.p -12K
EURJPY.p -12K
GBPJPY.p -17K
EURAUD.p 846
EURNZD.p -3.3K
AUDJPY.p 1.7K
CADJPY.p -3.7K
AUDNZD.p 3.4K
AUDCHF.p 2.7K
NZDJPY.p 1.5K
USDJPY.p -6.4K
GBPNZD.p -5.3K
CHFJPY.p -12K
NZDCAD.p 539
US30Roll 14K
XAGUSD.p 513
CADCHF.p 51
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 670.35 USD
Pire transaction: -2 396 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 030.43 USD
Perte consécutive maximale: -66.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EquitiGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ok
Aucun avis
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.55% of days out of 1099 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 13:30
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EQUITI 2
30 USD par mois
64%
0
0
USD
11K
USD
167
99%
11 576
69%
100%
1.14
0.47
USD
52%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.