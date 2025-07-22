SignauxSections
Andre Luiz Batista Da Paixao

EQUITI

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 avis
160 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -14%
EquitiGroup-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 224
Bénéfice trades:
5 825 (70.82%)
Perte trades:
2 399 (29.17%)
Meilleure transaction:
1 675.75 USD
Pire transaction:
-2 521.85 USD
Bénéfice brut:
33 032.61 USD (739 935 pips)
Perte brute:
-34 104.42 USD (809 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (734.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 720.25 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
28.97%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
3 519 (42.79%)
Courts trades:
4 705 (57.21%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.13 USD
Bénéfice moyen:
5.67 USD
Perte moyenne:
-14.22 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-63.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 992.16 USD (9)
Croissance mensuelle:
11.80%
Prévision annuelle:
143.21%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 607.38 USD
Maximal:
7 581.24 USD (54.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.59% (7 581.24 USD)
Par fonds propres:
19.68% (1 412.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 3706
GBPUSD.p 963
AUDCAD.p 870
USDCAD.p 329
EURCAD.p 326
EURUSD.p 281
GBPCAD.p 221
AUDUSD.p 213
EURGBP.p 199
GBPCHF.p 127
USDCHF.p 105
EURJPY.p 101
GBPJPY.p 100
GBPAUD.p 94
EURCHF.p 85
EURAUD.p 78
EURNZD.p 78
AUDJPY.p 58
CADJPY.p 44
NZDJPY.p 42
USDJPY.p 38
GBPNZD.p 38
CHFJPY.p 34
AUDCHF.p 33
AUDNZD.p 32
NZDCAD.p 24
XAGUSD.p 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p -1.4K
GBPUSD.p -1
AUDCAD.p 2.3K
USDCAD.p 338
EURCAD.p 295
EURUSD.p 304
GBPCAD.p 148
AUDUSD.p 506
EURGBP.p -62
GBPCHF.p -251
USDCHF.p 162
EURJPY.p 69
GBPJPY.p 158
GBPAUD.p 108
EURCHF.p -3.7K
EURAUD.p 44
EURNZD.p 52
AUDJPY.p 8
CADJPY.p -117
NZDJPY.p 26
USDJPY.p 21
GBPNZD.p -10
CHFJPY.p -109
AUDCHF.p 24
AUDNZD.p 14
NZDCAD.p 19
XAGUSD.p 25
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p -48K
GBPUSD.p 18K
AUDCAD.p 24K
USDCAD.p 8.8K
EURCAD.p 9.5K
EURUSD.p 8.6K
GBPCAD.p 6.6K
AUDUSD.p 11K
EURGBP.p -6.6K
GBPCHF.p -2.5K
USDCHF.p 3.4K
EURJPY.p -12K
GBPJPY.p -16K
GBPAUD.p -16K
EURCHF.p -31K
EURAUD.p -303
EURNZD.p -4K
AUDJPY.p 1.6K
CADJPY.p -3.6K
NZDJPY.p 1.5K
USDJPY.p -6.6K
GBPNZD.p -5.3K
CHFJPY.p -12K
AUDCHF.p 1.9K
AUDNZD.p 2.1K
NZDCAD.p 546
XAGUSD.p 513
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EquitiGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

OK
Aucun avis
2025.07.22 13:30
A large drawdown may occur on the account again
