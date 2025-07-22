- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
69 (64.48%)
Perte trades:
38 (35.51%)
Meilleure transaction:
12.21 USD
Pire transaction:
-6.14 USD
Bénéfice brut:
136.01 USD (111 743 pips)
Perte brute:
-116.00 USD (51 734 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (23.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.28 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
6.80%
Charge de dépôt maximale:
85.95%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
73 (68.22%)
Courts trades:
34 (31.78%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-3.05 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-19.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.81 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.36%
Prévision annuelle:
16.53%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.72 USD (7.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.11% (38.62 USD)
Par fonds propres:
1.02% (5.25 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CoffeeR
|12
|Euro50
|12
|UK100
|7
|SoyMlAug25
|5
|Esp35
|5
|Usa500
|5
|Jp225
|4
|ETHUSD
|4
|Ita40
|4
|USDCAD
|4
|SoyOilJul25
|3
|CHFJPY
|3
|EURUSD
|3
|MinDolAug25
|3
|Fra40
|3
|SoyOilAug25
|3
|USDJPY
|3
|Aus200
|2
|UsaTec
|2
|Swi20
|2
|SugarJul25
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|OJuice
|1
|EURCAD
|1
|Sugar
|1
|SugarOct25
|1
|ChinaA50
|1
|UsaIndSep25
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|GOLD
|1
|HKInd
|1
|Neth25
|1
|LCrude
|1
|SoyOilDec25
|1
|Diesel
|1
|SoyMlDec25
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CoffeeR
|11
|Euro50
|8
|UK100
|-12
|SoyMlAug25
|-2
|Esp35
|-10
|Usa500
|4
|Jp225
|9
|ETHUSD
|-6
|Ita40
|21
|USDCAD
|10
|SoyOilJul25
|0
|CHFJPY
|-2
|EURUSD
|-4
|MinDolAug25
|-4
|Fra40
|3
|SoyOilAug25
|0
|USDJPY
|-8
|Aus200
|3
|UsaTec
|3
|Swi20
|-5
|SugarJul25
|1
|GBPJPY
|0
|GBPUSD
|-2
|OJuice
|10
|EURCAD
|-2
|Sugar
|-2
|SugarOct25
|-3
|ChinaA50
|0
|UsaIndSep25
|0
|CADJPY
|4
|EURGBP
|-2
|GOLD
|0
|HKInd
|0
|Neth25
|-3
|LCrude
|0
|SoyOilDec25
|-1
|Diesel
|6
|SoyMlDec25
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CoffeeR
|11K
|Euro50
|3.9K
|UK100
|-2.4K
|SoyMlAug25
|-39
|Esp35
|-6.5K
|Usa500
|775
|Jp225
|18K
|ETHUSD
|-8.6K
|Ita40
|36K
|USDCAD
|762
|SoyOilJul25
|3
|CHFJPY
|-91
|EURUSD
|-242
|MinDolAug25
|-7.8K
|Fra40
|2.2K
|SoyOilAug25
|-13
|USDJPY
|-108
|Aus200
|2.0K
|UsaTec
|1.3K
|Swi20
|-684
|SugarJul25
|7
|GBPJPY
|10
|GBPUSD
|-89
|OJuice
|657
|EURCAD
|-221
|Sugar
|-20
|SugarOct25
|-23
|ChinaA50
|4.7K
|UsaIndSep25
|4
|CADJPY
|129
|EURGBP
|-54
|GOLD
|-5
|HKInd
|4.8K
|Neth25
|-183
|LCrude
|-1
|SoyOilDec25
|-16
|Diesel
|639
|SoyMlDec25
|-60
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +12.21 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +23.28 USD
Perte consécutive maximale: -19.81 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesEU-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Ich handel dieses kleine Konto, weil ich mit kleinen Beträgen weder in Panik noch in Gier verfallen kann. Da man mit einem so kleinen Konto kein Geld verdienen kann, habe ich es als Signal-Konto freigegeben. So kann ich dieses kleine Konto mit meinen größeren Konten kopieren. Natürlich kann auch jeder andere aus der Community dieses Konto kopieren. Das geschieht aber selbstverständlich auf eigenes Risiko. Wer mich kopieren will, kann es gerne tun, wer Zweifel hat, soll es besser lassen. Ob ich 0 oder 1000 Kopierer habe, ist mir egal. Dieses Signal ist in erster Linie für mich selbst.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
4%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
16
71%
107
64%
7%
1.17
0.19
USD
USD
7%
1:30