Martin Arnold Guenther Floessner

CFDTrader2025

Martin Arnold Guenther Floessner
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
ActivTradesEU-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
69 (64.48%)
Perte trades:
38 (35.51%)
Meilleure transaction:
12.21 USD
Pire transaction:
-6.14 USD
Bénéfice brut:
136.01 USD (111 743 pips)
Perte brute:
-116.00 USD (51 734 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (23.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.28 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
6.80%
Charge de dépôt maximale:
85.95%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
73 (68.22%)
Courts trades:
34 (31.78%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-3.05 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-19.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.81 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.36%
Prévision annuelle:
16.53%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.72 USD (7.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.11% (38.62 USD)
Par fonds propres:
1.02% (5.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CoffeeR 12
Euro50 12
UK100 7
SoyMlAug25 5
Esp35 5
Usa500 5
Jp225 4
ETHUSD 4
Ita40 4
USDCAD 4
SoyOilJul25 3
CHFJPY 3
EURUSD 3
MinDolAug25 3
Fra40 3
SoyOilAug25 3
USDJPY 3
Aus200 2
UsaTec 2
Swi20 2
SugarJul25 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
OJuice 1
EURCAD 1
Sugar 1
SugarOct25 1
ChinaA50 1
UsaIndSep25 1
CADJPY 1
EURGBP 1
GOLD 1
HKInd 1
Neth25 1
LCrude 1
SoyOilDec25 1
Diesel 1
SoyMlDec25 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CoffeeR 11
Euro50 8
UK100 -12
SoyMlAug25 -2
Esp35 -10
Usa500 4
Jp225 9
ETHUSD -6
Ita40 21
USDCAD 10
SoyOilJul25 0
CHFJPY -2
EURUSD -4
MinDolAug25 -4
Fra40 3
SoyOilAug25 0
USDJPY -8
Aus200 3
UsaTec 3
Swi20 -5
SugarJul25 1
GBPJPY 0
GBPUSD -2
OJuice 10
EURCAD -2
Sugar -2
SugarOct25 -3
ChinaA50 0
UsaIndSep25 0
CADJPY 4
EURGBP -2
GOLD 0
HKInd 0
Neth25 -3
LCrude 0
SoyOilDec25 -1
Diesel 6
SoyMlDec25 -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CoffeeR 11K
Euro50 3.9K
UK100 -2.4K
SoyMlAug25 -39
Esp35 -6.5K
Usa500 775
Jp225 18K
ETHUSD -8.6K
Ita40 36K
USDCAD 762
SoyOilJul25 3
CHFJPY -91
EURUSD -242
MinDolAug25 -7.8K
Fra40 2.2K
SoyOilAug25 -13
USDJPY -108
Aus200 2.0K
UsaTec 1.3K
Swi20 -684
SugarJul25 7
GBPJPY 10
GBPUSD -89
OJuice 657
EURCAD -221
Sugar -20
SugarOct25 -23
ChinaA50 4.7K
UsaIndSep25 4
CADJPY 129
EURGBP -54
GOLD -5
HKInd 4.8K
Neth25 -183
LCrude -1
SoyOilDec25 -16
Diesel 639
SoyMlDec25 -60
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.21 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +23.28 USD
Perte consécutive maximale: -19.81 USD

Pas de données

Ich handel dieses kleine Konto, weil ich mit kleinen Beträgen weder in Panik noch in Gier verfallen kann. Da man mit einem so kleinen Konto kein Geld verdienen kann, habe ich es als Signal-Konto freigegeben. So kann ich dieses kleine Konto mit meinen größeren Konten kopieren. Natürlich kann auch jeder andere aus der Community dieses Konto kopieren. Das geschieht aber selbstverständlich auf eigenes Risiko. Wer mich kopieren will, kann es gerne tun, wer Zweifel hat, soll es besser lassen. Ob ich 0 oder 1000 Kopierer habe, ist mir egal. Dieses Signal ist in erster Linie für mich selbst.
2025.08.28 16:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
