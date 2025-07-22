SignauxSections
Ho Tuan Thang

AI Indices Scalper

Ho Tuan Thang
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
57 (57.57%)
Perte trades:
42 (42.42%)
Meilleure transaction:
70.10 USD
Pire transaction:
-48.70 USD
Bénéfice brut:
1 148.60 USD (114 842 pips)
Perte brute:
-1 130.59 USD (112 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (68.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.00 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
5.35%
Charge de dépôt maximale:
38.16%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
61 (61.62%)
Courts trades:
38 (38.38%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
20.15 USD
Perte moyenne:
-26.92 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-159.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.40 USD (6)
Croissance mensuelle:
-13.96%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.25 USD
Maximal:
194.10 USD (47.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.70% (52.10 USD)
Par fonds propres:
3.31% (27.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.10 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +68.65 USD
Perte consécutive maximale: -159.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 09:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
