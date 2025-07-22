- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
72 (82.75%)
Perte trades:
15 (17.24%)
Meilleure transaction:
65.24 USD
Pire transaction:
-39.42 USD
Bénéfice brut:
517.62 USD (19 593 pips)
Perte brute:
-203.16 USD (8 991 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (269.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
269.48 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
50.08%
Charge de dépôt maximale:
38.14%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
32 (36.78%)
Courts trades:
55 (63.22%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
3.61 USD
Bénéfice moyen:
7.19 USD
Perte moyenne:
-13.54 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-154.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-154.43 USD (6)
Croissance mensuelle:
-5.27%
Prévision annuelle:
-63.93%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.55 USD
Maximal:
154.43 USD (10.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.55% (154.43 USD)
Par fonds propres:
26.76% (374.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|314
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +65.24 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +269.48 USD
Perte consécutive maximale: -154.43 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 9
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
245 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
A real advisor with a 3-year history on AUD/CAD. A calm strategy with a focus on stable growth and risk control.
12 years of trading experience. Automatic strategy on AUD/CAD with moderate risk and stable income.
Algorithmic trading without aggression: AUD/CAD on H4 with a history of real profit and safe growth. Clear risk management.
The main emphasis is on calm, balanced trading based on technical analysis, trend signals, and volume. The strategy is ideal for investors looking for stability rather than aggressive returns.
Target return: 4-8% per month
Max drawdown: <21% (real history)
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
53 USD par mois
31%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
25
97%
87
82%
50%
2.54
3.61
USD
USD
27%
1:100