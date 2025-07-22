SignauxSections
Oleksandr Kryntsyglov

ALEX AlgoTrader Dar

Oleksandr Kryntsyglov
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 53 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
Weltrade-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
72 (82.75%)
Perte trades:
15 (17.24%)
Meilleure transaction:
65.24 USD
Pire transaction:
-39.42 USD
Bénéfice brut:
517.62 USD (19 593 pips)
Perte brute:
-203.16 USD (8 991 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (269.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
269.48 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
50.08%
Charge de dépôt maximale:
38.14%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
32 (36.78%)
Courts trades:
55 (63.22%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
3.61 USD
Bénéfice moyen:
7.19 USD
Perte moyenne:
-13.54 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-154.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-154.43 USD (6)
Croissance mensuelle:
-5.27%
Prévision annuelle:
-63.93%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.55 USD
Maximal:
154.43 USD (10.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.55% (154.43 USD)
Par fonds propres:
26.76% (374.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 314
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.24 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +269.48 USD
Perte consécutive maximale: -154.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 10
Dukascopy-live-1
0.00 × 500
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 32
BDSwissSC-Real01
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real28
0.00 × 12
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 32
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 142
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 41
FBS-Real-12
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 80
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 293
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 9
FXChoice-Pro Live
0.00 × 11
Coinexx-Demo
0.00 × 3
245 plus...
A real advisor with a 3-year history on AUD/CAD. A calm strategy with a focus on stable growth and risk control.

12 years of trading experience. Automatic strategy on AUD/CAD with moderate risk and stable income.

Algorithmic trading without aggression: AUD/CAD on H4 with a history of real profit and safe growth. Clear risk management.

The main emphasis is on calm, balanced trading based on technical analysis, trend signals, and volume. The strategy is ideal for investors looking for stability rather than aggressive returns.

Target return: 4-8% per month
Max drawdown: <21% (real history)
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 19:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 06:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
