SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lasha
Wen Quan Liao

Lasha

Wen Quan Liao
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 170%
GMI-Live12
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
779
Bénéfice trades:
354 (45.44%)
Perte trades:
425 (54.56%)
Meilleure transaction:
520.32 USD
Pire transaction:
-464.00 USD
Bénéfice brut:
13 915.79 USD (256 912 pips)
Perte brute:
-11 323.25 USD (293 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (144.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
524.26 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
69.32%
Charge de dépôt maximale:
27.10%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
186
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.57
Longs trades:
394 (50.58%)
Courts trades:
385 (49.42%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
3.33 USD
Bénéfice moyen:
39.31 USD
Perte moyenne:
-26.64 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-477.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-477.62 USD (7)
Croissance mensuelle:
29.58%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
359.74 USD
Maximal:
1 008.21 USD (26.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.94% (724.41 USD)
Par fonds propres:
25.51% (422.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 779
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -37K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +520.32 USD
Pire transaction: -464 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +144.30 USD
Perte consécutive maximale: -477.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 05:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lasha
100 USD par mois
170%
0
0
USD
5.2K
USD
13
95%
779
45%
69%
1.22
3.33
USD
46%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.