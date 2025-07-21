SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 84700
Wai Him Leung

IC 28CCY 84700

Wai Him Leung
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -66%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
358
Bénéfice trades:
251 (70.11%)
Perte trades:
107 (29.89%)
Meilleure transaction:
2 420.90 USD
Pire transaction:
-2 150.03 USD
Bénéfice brut:
11 301.93 USD (58 941 pips)
Perte brute:
-12 902.31 USD (93 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (201.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 792.98 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.08%
Charge de dépôt maximale:
49.47%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
189 (52.79%)
Courts trades:
169 (47.21%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-4.47 USD
Bénéfice moyen:
45.03 USD
Perte moyenne:
-120.58 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 262.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 402.62 USD (3)
Croissance mensuelle:
16.09%
Prévision annuelle:
195.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 018.19 USD
Maximal:
5 085.37 USD (71.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.07% (4 322.74 USD)
Par fonds propres:
71.26% (4 490.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 52
GBPJPY 29
EURUSD 26
GBPCHF 23
AUDUSD 23
EURJPY 23
USDJPY 22
EURCAD 20
AUDCHF 20
AUDCAD 16
CADCHF 16
GBPAUD 12
USDCAD 11
USDCHF 11
EURCHF 11
GBPCAD 9
GBPUSD 9
EURGBP 7
CADJPY 7
NZDUSD 3
EURNZD 3
GBPNZD 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 1.1K
GBPJPY 164
EURUSD 534
GBPCHF 112
AUDUSD 45
EURJPY 129
USDJPY 9
EURCAD -704
AUDCHF 91
AUDCAD 32
CADCHF 61
GBPAUD -365
USDCAD 63
USDCHF 57
EURCHF 37
GBPCAD 119
GBPUSD -3.4K
EURGBP 26
CADJPY 179
NZDUSD 42
EURNZD 27
GBPNZD 18
NZDJPY 2
AUDJPY 0
NZDCHF 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 3.1K
GBPJPY -23K
EURUSD 989
GBPCHF 461
AUDUSD -667
EURJPY -1.6K
USDJPY -5.4K
EURCAD -4.5K
AUDCHF 767
AUDCAD -172
CADCHF 520
GBPAUD -5.1K
USDCAD 876
USDCHF 352
EURCHF 133
GBPCAD 39
GBPUSD -8.6K
EURGBP 3
CADJPY 2.8K
NZDUSD 759
EURNZD 1.2K
GBPNZD 1.2K
NZDJPY 315
AUDJPY -25
NZDCHF 396
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 420.90 USD
Pire transaction: -2 150 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +201.31 USD
Perte consécutive maximale: -2 262.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 17
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.40 × 30
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 111
ICMarketsSC-Live24
0.61 × 28
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 385
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
ICMarketsSC-Live08
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 732
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12303
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4845
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 664
85 plus...
Aucun avis
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 11:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 00:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
