Wai Him Leung

IC 28CCY 87013

Wai Him Leung
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -55%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
330
Bénéfice trades:
259 (78.48%)
Perte trades:
71 (21.52%)
Meilleure transaction:
400.02 USD
Pire transaction:
-2 178.03 USD
Bénéfice brut:
5 829.86 USD (75 465 pips)
Perte brute:
-5 156.88 USD (31 530 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (323.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
583.16 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
93.51%
Charge de dépôt maximale:
26.48%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
154 (46.67%)
Courts trades:
176 (53.33%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
2.04 USD
Bénéfice moyen:
22.51 USD
Perte moyenne:
-72.63 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-162.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 889.97 USD (5)
Croissance mensuelle:
50.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 480.92 USD
Maximal:
4 322.93 USD (63.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.53% (4 322.93 USD)
Par fonds propres:
71.63% (4 491.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 29
EURAUD 25
EURUSD 20
EURCHF 19
GBPUSD 19
AUDCHF 18
GBPCAD 18
EURCAD 17
CADCHF 17
AUDCAD 16
USDCHF 15
USDCAD 14
AUDJPY 11
AUDUSD 10
GBPNZD 10
USDJPY 10
NZDCAD 10
EURGBP 9
GBPJPY 9
NZDJPY 8
EURNZD 7
GBPAUD 5
CADJPY 5
AUDNZD 4
CHFJPY 4
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 259
EURAUD 425
EURUSD 300
EURCHF 96
GBPUSD -3.3K
AUDCHF 101
GBPCAD 285
EURCAD -461
CADCHF 193
AUDCAD 63
USDCHF 99
USDCAD 168
AUDJPY 431
AUDUSD 170
GBPNZD 253
USDJPY 354
NZDCAD 373
EURGBP 62
GBPJPY 201
NZDJPY 246
EURNZD 63
GBPAUD 35
CADJPY 118
AUDNZD 40
CHFJPY 72
NZDCHF 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 2.5K
EURAUD 7K
EURUSD 1.7K
EURCHF 1.2K
GBPUSD -6.8K
AUDCHF 842
GBPCAD 5.5K
EURCAD -3.7K
CADCHF 2.8K
AUDCAD 1.2K
USDCHF 1.3K
USDCAD 3.1K
AUDJPY -2.6K
AUDUSD 755
GBPNZD 3.1K
USDJPY 4.2K
NZDCAD 1K
EURGBP 462
GBPJPY 5.5K
NZDJPY -55
EURNZD 4.1K
GBPAUD 2.4K
CADJPY 2.5K
AUDNZD 2.7K
CHFJPY 3.2K
NZDCHF 414
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +400.02 USD
Pire transaction: -2 178 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +323.27 USD
Perte consécutive maximale: -162.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 172
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 354
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 731
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12594
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4911
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2579
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 plus...
Aucun avis
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 19:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
