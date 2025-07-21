SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 86993
Wai Him Leung

IC 28CCY 86993

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
351
Bénéfice trades:
259 (73.78%)
Perte trades:
92 (26.21%)
Meilleure transaction:
225.73 USD
Pire transaction:
-533.80 USD
Bénéfice brut:
5 222.01 USD (83 753 pips)
Perte brute:
-3 302.08 USD (65 793 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (793.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
935.06 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.25%
Charge de dépôt maximale:
14.53%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
203 (57.83%)
Courts trades:
148 (42.17%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
5.47 USD
Bénéfice moyen:
20.16 USD
Perte moyenne:
-35.89 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-426.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-935.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
34.89%
Prévision annuelle:
423.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
463.83 USD
Maximal:
1 670.94 USD (26.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.46% (1 506.79 USD)
Par fonds propres:
32.74% (1 779.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 45
GBPCHF 23
GBPAUD 23
GBPCAD 21
AUDUSD 21
CADCHF 20
AUDCAD 19
USDCAD 18
EURCAD 15
USDCHF 15
EURGBP 14
GBPUSD 13
EURCHF 12
AUDCHF 12
AUDJPY 11
GBPJPY 11
CHFJPY 10
EURNZD 9
NZDUSD 9
NZDCAD 9
AUDNZD 5
EURUSD 5
CADJPY 5
USDJPY 3
GBPNZD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 5
GBPCHF 161
GBPAUD -461
GBPCAD 261
AUDUSD 99
CADCHF 317
AUDCAD 339
USDCAD 14
EURCAD -708
USDCHF 255
EURGBP 341
GBPUSD 67
EURCHF 32
AUDCHF 54
AUDJPY 148
GBPJPY 502
CHFJPY 116
EURNZD 78
NZDUSD -13
NZDCAD 56
AUDNZD 34
EURUSD 27
CADJPY 115
USDJPY 52
GBPNZD 19
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -5.7K
GBPCHF 5.1K
GBPAUD -18K
GBPCAD 4.1K
AUDUSD -262
CADCHF 4K
AUDCAD 3.6K
USDCAD -1.6K
EURCAD -5.5K
USDCHF 2K
EURGBP 686
GBPUSD 1.3K
EURCHF 1K
AUDCHF 504
AUDJPY 6.2K
GBPJPY 4.2K
CHFJPY 5.6K
EURNZD 4.9K
NZDUSD -1.7K
NZDCAD -1.9K
AUDNZD 2.8K
EURUSD 267
CADJPY 2.4K
USDJPY 2K
GBPNZD 1.3K
NZDCHF 391
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +225.73 USD
Pire transaction: -534 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +793.59 USD
Perte consécutive maximale: -426.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 730
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12607
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4918
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.05 20:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 21:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.25 20:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC 28CCY 86993
30 USD par mois
34%
0
0
USD
4.6K
USD
13
100%
351
73%
98%
1.58
5.47
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.