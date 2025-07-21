SignauxSections
Wai Him Leung

IC 28CCY 60231

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 64%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
196 (82.70%)
Perte trades:
41 (17.30%)
Meilleure transaction:
267.57 USD
Pire transaction:
-534.08 USD
Bénéfice brut:
4 329.78 USD (44 306 pips)
Perte brute:
-1 520.43 USD (12 959 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (881.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
881.63 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
98.09%
Charge de dépôt maximale:
14.97%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
117 (49.37%)
Courts trades:
120 (50.63%)
Facteur de profit:
2.85
Rendement attendu:
11.85 USD
Bénéfice moyen:
22.09 USD
Perte moyenne:
-37.08 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-935.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-935.54 USD (3)
Croissance mensuelle:
33.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.51 USD
Maximal:
935.54 USD (14.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.92% (935.54 USD)
Par fonds propres:
33.32% (1 769.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 22
GBPCHF 20
GBPCAD 19
EURCAD 16
AUDCAD 16
EURGBP 15
GBPUSD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
CADCHF 14
USDCHF 13
EURUSD 12
AUDUSD 12
GBPJPY 11
USDCAD 5
CADJPY 5
EURNZD 4
USDJPY 3
GBPNZD 2
AUDNZD 2
NZDCAD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 750
GBPCHF 133
GBPCAD 241
EURCAD -788
AUDCAD 309
EURGBP 432
GBPUSD 164
AUDCHF 56
EURCHF 87
CADCHF 277
USDCHF 53
EURUSD 114
AUDUSD 192
GBPJPY 505
USDCAD 21
CADJPY 117
EURNZD 42
USDJPY 55
GBPNZD 19
AUDNZD 22
NZDCAD 2
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 9.1K
GBPCHF 1.1K
GBPCAD 2.4K
EURCAD -7K
AUDCAD 3K
EURGBP 1.1K
GBPUSD 1.2K
AUDCHF 526
EURCHF 534
CADCHF 2.4K
USDCHF 279
EURUSD 920
AUDUSD 1.1K
GBPJPY 4.3K
USDCAD 303
CADJPY 2.5K
EURNZD 2.1K
USDJPY 2.1K
GBPNZD 1.3K
AUDNZD 1.5K
NZDCAD 170
NZDCHF 391
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +267.57 USD
Pire transaction: -534 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +881.63 USD
Perte consécutive maximale: -935.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 953
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1092
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.41 × 333
ICMarketsSC-Live14
1.42 × 399
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 345
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.85 × 67
53 plus...
Aucun avis
2025.09.10 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.