Wai Him Leung

IC 28CCY 60229

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
441
Bénéfice trades:
324 (73.46%)
Perte trades:
117 (26.53%)
Meilleure transaction:
762.99 USD
Pire transaction:
-1 724.63 USD
Bénéfice brut:
11 567.35 USD (110 560 pips)
Perte brute:
-7 447.99 USD (76 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (1 608.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 608.02 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
99.81%
Charge de dépôt maximale:
25.71%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
204 (46.26%)
Courts trades:
237 (53.74%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
9.34 USD
Bénéfice moyen:
35.70 USD
Perte moyenne:
-63.66 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 433.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 055.13 USD (8)
Croissance mensuelle:
44.55%
Prévision annuelle:
540.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 655.48 USD
Maximal:
3 521.02 USD (60.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.83% (3 521.02 USD)
Par fonds propres:
54.13% (3 240.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 40
EURCAD 27
GBPCAD 26
GBPAUD 24
EURUSD 24
GBPJPY 23
EURGBP 20
EURCHF 20
EURJPY 19
NZDJPY 19
AUDJPY 19
AUDCAD 18
USDCAD 17
AUDCHF 17
GBPCHF 17
USDCHF 17
USDJPY 15
GBPUSD 15
CADCHF 13
AUDUSD 12
NZDCAD 9
GBPNZD 8
EURNZD 7
CADJPY 6
CHFJPY 5
AUDNZD 3
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 84
EURCAD 415
GBPCAD 318
GBPAUD 592
EURUSD 520
GBPJPY -2.2K
EURGBP 140
EURCHF 137
EURJPY 1.5K
NZDJPY 520
AUDJPY 1.6K
AUDCAD 11
USDCAD 356
AUDCHF 156
GBPCHF 171
USDCHF 115
USDJPY 943
GBPUSD -2.6K
CADCHF 55
AUDUSD 316
NZDCAD 315
GBPNZD 193
EURNZD 48
CADJPY 120
CHFJPY 125
AUDNZD 26
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -5.8K
EURCAD 6.1K
GBPCAD 5.6K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 5.4K
GBPJPY -15K
EURGBP 882
EURCHF 2.8K
EURJPY 8.1K
NZDJPY -5.2K
AUDJPY 3.8K
AUDCAD -1.6K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 815
GBPCHF 1.3K
USDCHF 1.1K
USDJPY 7.5K
GBPUSD -4.9K
CADCHF 446
AUDUSD 718
NZDCAD 456
GBPNZD 6.1K
EURNZD 2.9K
CADJPY 2.7K
CHFJPY 5K
AUDNZD 1.8K
NZDCHF 390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +762.99 USD
Pire transaction: -1 725 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 608.02 USD
Perte consécutive maximale: -2 433.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 962
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1128
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 425
ICMarketsSC-Live23
1.35 × 352
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 370
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.72 × 72
53 plus...
Aucun avis
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 04:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC 28CCY 60229
30 USD par mois
11%
0
0
USD
5.8K
USD
14
100%
441
73%
100%
1.55
9.34
USD
61%
1:500
Copier

