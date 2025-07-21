SignauxSections
Wai Him Leung

IC 28CCY 85069

Wai Him Leung
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -44%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
503
Bénéfice trades:
348 (69.18%)
Perte trades:
155 (30.82%)
Meilleure transaction:
364.03 USD
Pire transaction:
-1 790.23 USD
Bénéfice brut:
8 722.41 USD (149 160 pips)
Perte brute:
-8 069.75 USD (123 767 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (339.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
728.83 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.73%
Charge de dépôt maximale:
28.83%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
292 (58.05%)
Courts trades:
211 (41.95%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
25.06 USD
Perte moyenne:
-52.06 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 247.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 848.10 USD (7)
Croissance mensuelle:
64.22%
Prévision annuelle:
779.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 341.96 USD
Maximal:
4 763.74 USD (19.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.19% (4 763.74 USD)
Par fonds propres:
70.80% (3 954.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 45
GBPAUD 39
USDJPY 34
USDCAD 28
CHFJPY 28
GBPCAD 26
EURCAD 26
GBPCHF 24
GBPJPY 23
EURJPY 22
AUDUSD 22
NZDCAD 22
EURUSD 19
NZDJPY 18
EURNZD 15
CADCHF 14
EURCHF 14
AUDCAD 14
USDCHF 10
EURGBP 10
GBPNZD 10
GBPUSD 9
AUDCHF 9
AUDNZD 7
NZDUSD 7
AUDJPY 6
CADJPY 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 202
GBPAUD -650
USDJPY 16
USDCAD 112
CHFJPY 338
GBPCAD 346
EURCAD -689
GBPCHF 111
GBPJPY 557
EURJPY 684
AUDUSD 148
NZDCAD 364
EURUSD 437
NZDJPY 428
EURNZD -55
CADCHF 93
EURCHF 66
AUDCAD 60
USDCHF 17
EURGBP 68
GBPNZD 738
GBPUSD -2.8K
AUDCHF 33
AUDNZD 47
NZDUSD -43
AUDJPY 42
CADJPY 9
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -2.8K
GBPAUD -10K
USDJPY -9.5K
USDCAD 481
CHFJPY 17K
GBPCAD 8.6K
EURCAD -6.6K
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 14K
EURJPY 4.2K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD -2.3K
EURUSD 4.5K
NZDJPY -6.3K
EURNZD -2K
CADCHF 1.6K
EURCHF 1.9K
AUDCAD 1.2K
USDCHF -678
EURGBP 546
GBPNZD 8.1K
GBPUSD -6.6K
AUDCHF 322
AUDNZD 4.2K
NZDUSD -2.2K
AUDJPY 3.1K
CADJPY 656
NZDCHF 413
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +364.03 USD
Pire transaction: -1 790 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +339.77 USD
Perte consécutive maximale: -1 247.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 plus...
Aucun avis
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 17:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC 28CCY 85069
30 USD par mois
-44%
0
0
USD
4.2K
USD
15
100%
503
69%
100%
1.08
1.30
USD
74%
1:500
Copier

