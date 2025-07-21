SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Releasing The Future
Muhammad Shoaib

Releasing The Future

0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 11%
Exness-MT5Real31
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
490
Bénéfice trades:
424 (86.53%)
Perte trades:
66 (13.47%)
Meilleure transaction:
59.52 USD
Pire transaction:
-206.37 USD
Bénéfice brut:
2 716.86 USD (36 048 160 pips)
Perte brute:
-2 403.22 USD (16 653 739 pips)
Gains consécutifs maximales:
143 (776.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
776.39 USD (143)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
94.35%
Charge de dépôt maximale:
5.81%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
426 (86.94%)
Courts trades:
64 (13.06%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
6.41 USD
Perte moyenne:
-36.41 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 039.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 039.30 USD (14)
Croissance mensuelle:
-14.56%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
370.02 USD
Maximal:
2 055.05 USD (40.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.16% (2 055.05 USD)
Par fonds propres:
21.77% (1 784.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 208
XAUUSDm 204
USTECm 21
USOILm 18
ETHUSDm 15
US30m 7
TSLAm 4
US500m 3
GBPUSDm 1
EURUSDm 1
NFLXm 1
NVDAm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm -695
XAUUSDm 1.1K
USTECm -10
USOILm 55
ETHUSDm 60
US30m 12
TSLAm 22
US500m 1
GBPUSDm 0
EURUSDm 1
NFLXm 3
NVDAm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm -6.9M
XAUUSDm 1M
USTECm 29K
USOILm 5.5K
ETHUSDm 60K
US30m 5.8K
TSLAm 2.2K
US500m 4.3K
GBPUSDm 14
EURUSDm 140
NFLXm 259
NVDAm 6
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.52 USD
Pire transaction: -206 USD
Gains consécutifs maximales: 143
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +776.39 USD
Perte consécutive maximale: -1 039.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 15:10
No swaps are charged
2025.09.10 15:10
No swaps are charged
2025.09.10 14:10
No swaps are charged
2025.09.10 14:10
No swaps are charged
2025.09.05 15:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 18:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Share of trading days is too low
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 14:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 14:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
