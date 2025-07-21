Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 6 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real2 0.26 × 19 Exness-Real29 1.18 × 28 OctaFX-Real9 1.33 × 6 FBS-Real-3 3.00 × 1 CXMTradingLtd-Real 7.00 × 1 TradersWay-Live 10.00 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou