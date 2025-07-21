SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 84925
Wai Him Leung

IC 28CCY 84925

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
370
Bénéfice trades:
267 (72.16%)
Perte trades:
103 (27.84%)
Meilleure transaction:
986.31 USD
Pire transaction:
-582.70 USD
Bénéfice brut:
6 719.08 USD (68 422 pips)
Perte brute:
-3 425.03 USD (47 398 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (479.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 190.31 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
91.09%
Charge de dépôt maximale:
17.09%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
184 (49.73%)
Courts trades:
186 (50.27%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
8.90 USD
Bénéfice moyen:
25.17 USD
Perte moyenne:
-33.25 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-874.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-947.26 USD (3)
Croissance mensuelle:
16.29%
Prévision annuelle:
197.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 097.08 USD (6.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.54% (961.99 USD)
Par fonds propres:
26.50% (1 496.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 32
EURAUD 32
GBPJPY 31
GBPCHF 29
EURCAD 29
USDCAD 23
USDCHF 23
EURCHF 19
AUDUSD 19
AUDCAD 19
GBPCAD 19
AUDCHF 17
EURGBP 17
CADCHF 12
EURUSD 11
USDJPY 10
GBPAUD 6
GBPNZD 6
EURNZD 6
CADJPY 5
AUDNZD 2
CHFJPY 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 327
EURAUD 557
GBPJPY 1.3K
GBPCHF 212
EURCAD -652
USDCAD 114
USDCHF -36
EURCHF 54
AUDUSD 73
AUDCAD 306
GBPCAD 176
AUDCHF 79
EURGBP 4
CADCHF 33
EURUSD 92
USDJPY 182
GBPAUD 71
GBPNZD 181
EURNZD 51
CADJPY 118
AUDNZD 22
CHFJPY 22
NZDCAD 2
NZDCHF 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 5K
EURAUD 7.5K
GBPJPY -14K
GBPCHF 2.4K
EURCAD -8K
USDCAD 2.4K
USDCHF -2.4K
EURCHF 1.2K
AUDUSD -960
AUDCAD 3K
GBPCAD 1.4K
AUDCHF 560
EURGBP -274
CADCHF 341
EURUSD 37
USDJPY 5.4K
GBPAUD 3.4K
GBPNZD 5.2K
EURNZD 3.2K
CADJPY 2.5K
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 1.1K
NZDCAD 163
NZDCHF 395
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +986.31 USD
Pire transaction: -583 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +479.81 USD
Perte consécutive maximale: -874.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 171
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 354
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 727
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12591
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4910
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2579
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 plus...
Aucun avis
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC 28CCY 84925
30 USD par mois
58%
0
0
USD
4.4K
USD
15
100%
370
72%
91%
1.96
8.90
USD
26%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.