Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 84947
Wai Him Leung

IC 28CCY 84947

Wai Him Leung
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
562
Bénéfice trades:
392 (69.75%)
Perte trades:
170 (30.25%)
Meilleure transaction:
919.73 USD
Pire transaction:
-2 233.23 USD
Bénéfice brut:
9 866.62 USD (124 962 pips)
Perte brute:
-10 000.70 USD (98 186 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (803.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 554.08 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.72%
Charge de dépôt maximale:
29.92%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
283 (50.36%)
Courts trades:
279 (49.64%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.24 USD
Bénéfice moyen:
25.17 USD
Perte moyenne:
-58.83 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 404.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 405.27 USD (7)
Croissance mensuelle:
76.20%
Prévision annuelle:
924.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 325.56 USD
Maximal:
5 739.43 USD (77.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.46% (5 739.43 USD)
Par fonds propres:
70.29% (4 488.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 50
USDCAD 47
USDCHF 37
EURJPY 31
EURUSD 30
EURAUD 30
GBPCHF 28
EURCAD 27
EURCHF 26
GBPCAD 25
GBPAUD 21
GBPJPY 21
AUDJPY 19
AUDCAD 19
AUDCHF 19
USDJPY 17
EURGBP 16
CADCHF 15
AUDUSD 13
NZDCAD 12
NZDJPY 12
EURNZD 11
CADJPY 10
GBPNZD 10
CHFJPY 8
NZDCHF 3
AUDNZD 3
NZDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -3.1K
USDCAD 447
USDCHF 82
EURJPY 466
EURUSD 594
EURAUD 399
GBPCHF 216
EURCAD -481
EURCHF 147
GBPCAD 409
GBPAUD -1K
GBPJPY 982
AUDJPY -1.5K
AUDCAD 97
AUDCHF 93
USDJPY 327
EURGBP 95
CADCHF 50
AUDUSD 93
NZDCAD 460
NZDJPY 326
EURNZD 106
CADJPY 141
GBPNZD 316
CHFJPY 103
NZDCHF 33
AUDNZD 25
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -13K
USDCAD 7.8K
USDCHF 748
EURJPY 4.1K
EURUSD 3.6K
EURAUD 6.7K
GBPCHF 1.4K
EURCAD -1.6K
EURCHF 3.5K
GBPCAD 7.3K
GBPAUD -6.5K
GBPJPY 4.6K
AUDJPY -16K
AUDCAD 1.3K
AUDCHF 801
USDJPY 4.7K
EURGBP 618
CADCHF 403
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 636
NZDJPY -4.1K
EURNZD 6.5K
CADJPY 3K
GBPNZD 2.2K
CHFJPY 2.3K
NZDCHF 1.1K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +919.73 USD
Pire transaction: -2 233 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +803.68 USD
Perte consécutive maximale: -1 404.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 plus...
Aucun avis
2025.09.19 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC 28CCY 84947
30 USD par mois
-65%
0
0
USD
4.7K
USD
15
100%
562
69%
100%
0.98
-0.24
USD
86%
1:500
Copier

