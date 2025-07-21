SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Justin2
Li Bin Zhao

Justin2

Li Bin Zhao
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
222
Bénéfice trades:
137 (61.71%)
Perte trades:
85 (38.29%)
Meilleure transaction:
43.95 USD
Pire transaction:
-16.94 USD
Bénéfice brut:
793.37 USD (54 310 pips)
Perte brute:
-383.65 USD (37 296 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (81.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
169.43 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.68%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
105 (47.30%)
Courts trades:
117 (52.70%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
5.79 USD
Perte moyenne:
-4.51 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-152.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-152.17 USD (17)
Croissance mensuelle:
21.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
152.17 USD (14.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.76% (152.17 USD)
Par fonds propres:
63.57% (538.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 117
NZDCAD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 189
NZDCAD 220
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.95 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +81.37 USD
Perte consécutive maximale: -152.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.22 × 49
ICMarketsSC-Live32
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live11
1.36 × 353
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 459
ICMarketsSC-Live24
1.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
Axi-US02-Live
2.38 × 16
VantageInternational-Live 4
2.47 × 17
TurnkeyGlobal-Demo
2.70 × 10
ICMarketsSC-Live16
3.38 × 56
VantageInternational-Live 10
5.95 × 20
Eightcap-Real
6.50 × 4
VantageAU-Live 2
7.00 × 3
Axi-US06-Live
8.00 × 8
RoboForex-Pro
8.50 × 2
Exness-Real28
9.99 × 180
ZeroMarkets-Live-1
10.54 × 26
FXCM-USDReal03
12.41 × 78
Aucun avis
2025.09.23 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
