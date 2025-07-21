SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / YANG
Theresia Yovitha Herwanda

YANG

Theresia Yovitha Herwanda
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
35 (76.08%)
Perte trades:
11 (23.91%)
Meilleure transaction:
19.50 USD
Pire transaction:
-5.67 USD
Bénéfice brut:
158.93 USD (6 812 pips)
Perte brute:
-23.02 USD (1 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (69.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.91 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
92.61%
Charge de dépôt maximale:
14.99%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
23.00
Longs trades:
40 (86.96%)
Courts trades:
6 (13.04%)
Facteur de profit:
6.90
Rendement attendu:
2.95 USD
Bénéfice moyen:
4.54 USD
Perte moyenne:
-2.09 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.67 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5.91 USD (0.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.56% (5.67 USD)
Par fonds propres:
50.12% (527.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 12
NZDCAD 7
CHFJPY 6
GBPNZD 5
GBPCAD 4
USDCAD 4
USDCHF 3
USDJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 73
NZDCAD 2
CHFJPY 12
GBPNZD 2
GBPCAD 7
USDCAD 7
USDCHF 17
USDJPY 3
NZDJPY 9
GBPJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 1.1K
NZDCAD 334
CHFJPY 1.4K
GBPNZD 602
GBPCAD 314
USDCAD 462
USDCHF 274
USDJPY 120
NZDJPY 320
GBPJPY 133
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.50 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +69.91 USD
Perte consécutive maximale: -4.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 4317
ICMarketsSC-MT5
0.69 × 72
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.03 × 1373
FusionMarkets-Live
1.39 × 36
RoboForex-ECN
1.48 × 21
ICTrading-MT5-4
1.56 × 27
itexsys-Platform
1.63 × 8
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FXPIG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.50 × 8
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
VantageInternational-Live 4
3.60 × 10
Axiory-Live
3.87 × 125
Exness-MT5Real17
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 3
Tickmill-Live
4.24 × 70
24 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes


Aucun avis
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YANG
30 USD par mois
14%
0
0
USD
1.1K
USD
10
100%
46
76%
93%
6.90
2.95
USD
50%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.