- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURJPY.pro
|13
|GBPJPY.pro
|11
|EURUSD.pro
|10
|GBPUSD.pro
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURJPY.pro
|21
|GBPJPY.pro
|10
|EURUSD.pro
|10
|GBPUSD.pro
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURJPY.pro
|3.2K
|GBPJPY.pro
|1.6K
|EURUSD.pro
|985
|GBPUSD.pro
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal.
Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
❌ DANGER: The system works without a stop loss
❌ - Maximum martingale
V – Only popular symbols: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY.
V – No scalping
V – All orders only after 0.01
V - Gross Profit: 7 255 pips
Gross Loss: 779 pips
Forex trading is high risk and don‘t risk money you can‘t afford to lose.
USD
EUR
EUR