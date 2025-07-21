- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
389
Bénéfice trades:
292 (75.06%)
Perte trades:
97 (24.94%)
Meilleure transaction:
104.71 USD
Pire transaction:
-162.97 USD
Bénéfice brut:
1 079.50 USD (40 677 pips)
Perte brute:
-2 201.36 USD (63 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (35.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.71 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
88.99%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
215 (55.27%)
Courts trades:
174 (44.73%)
Facteur de profit:
0.49
Rendement attendu:
-2.88 USD
Bénéfice moyen:
3.70 USD
Perte moyenne:
-22.69 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-922.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-922.05 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 406.48 USD
Maximal:
1 653.53 USD (132.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.61% (1 653.53 USD)
Par fonds propres:
75.85% (2 102.73 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|136
|EURUSD
|116
|EURGBP
|111
|AUDNZD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-770
|EURUSD
|-517
|EURGBP
|151
|AUDNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-16K
|EURUSD
|-13K
|EURGBP
|7.4K
|AUDNZD
|-2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +104.71 USD
Pire transaction: -163 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +35.13 USD
Perte consécutive maximale: -922.05 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Exness-Real17
|0.53 × 57
|
ICMarketsSC-Live23
|0.66 × 119
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 278
|
ICMarketsSC-Live14
|0.98 × 101
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 297
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 605
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.00 × 1
35 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
🔥 Signal Forex Premium – Seulement 30 $/mois – Offre Limitée ! 🔥
Rejoignez mon service de signaux fiable et constant, spécialisé sur EUR/USD, GBP/USD et EUR/GBP – trois des paires Forex les plus stables et liquides. Ce portefeuille est conçu pour offrir faible drawdown, des entrées à haute précision et une croissance régulière de mois en mois.
✅ Entrées soigneusement sélectionnées basées sur des performances réelles
✅ Gestion des risques pour préserver votre capital
✅ Convient aux débutants comme aux traders expérimentés
✅ Abordable : seulement 30 $/mois – bien moins cher que les services pros !
J’ai construit ce portefeuille avec précision et patience – vous pouvez maintenant le copier et grandir avec moi. Pour seulement 30 $/mois, vous accédez à un système qui en vaut des centaines ailleurs.
Rejoignez maintenant avant que le prix n'augmente !
📈 Retrouvez ici vos performances :
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-38%
0
0
USD
USD
506
USD
USD
12
100%
389
75%
100%
0.49
-2.88
USD
USD
76%
1:500