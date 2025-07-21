SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VPowerMulticurrency
Li Sheng Noah Tan

VPowerMulticurrency

Li Sheng Noah Tan
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
389
Bénéfice trades:
292 (75.06%)
Perte trades:
97 (24.94%)
Meilleure transaction:
104.71 USD
Pire transaction:
-162.97 USD
Bénéfice brut:
1 079.50 USD (40 677 pips)
Perte brute:
-2 201.36 USD (63 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (35.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.71 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
88.99%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
215 (55.27%)
Courts trades:
174 (44.73%)
Facteur de profit:
0.49
Rendement attendu:
-2.88 USD
Bénéfice moyen:
3.70 USD
Perte moyenne:
-22.69 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-922.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-922.05 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 406.48 USD
Maximal:
1 653.53 USD (132.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.61% (1 653.53 USD)
Par fonds propres:
75.85% (2 102.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 136
EURUSD 116
EURGBP 111
AUDNZD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -770
EURUSD -517
EURGBP 151
AUDNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -16K
EURUSD -13K
EURGBP 7.4K
AUDNZD -2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.71 USD
Pire transaction: -163 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +35.13 USD
Perte consécutive maximale: -922.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Exness-Real17
0.53 × 57
ICMarketsSC-Live23
0.66 × 119
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 278
ICMarketsSC-Live14
0.98 × 101
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 297
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 605
Coinexx-Live
1.75 × 4
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.00 × 1
35 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
🔥 Signal Forex Premium – Seulement 30 $/mois – Offre Limitée ! 🔥
Rejoignez mon service de signaux fiable et constant, spécialisé sur EUR/USD, GBP/USD et EUR/GBP – trois des paires Forex les plus stables et liquides. Ce portefeuille est conçu pour offrir faible drawdown, des entrées à haute précision et une croissance régulière de mois en mois.
✅ Entrées soigneusement sélectionnées basées sur des performances réelles
✅ Gestion des risques pour préserver votre capital
✅ Convient aux débutants comme aux traders expérimentés
✅ Abordable : seulement 30 $/mois – bien moins cher que les services pros !
J’ai construit ce portefeuille avec précision et patience – vous pouvez maintenant le copier et grandir avec moi. Pour seulement 30 $/mois, vous accédez à un système qui en vaut des centaines ailleurs.
Rejoignez maintenant avant que le prix n'augmente !
📈 Retrouvez ici vos performances :


Aucun avis
2025.09.16 07:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 02:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.21 05:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VPowerMulticurrency
30 USD par mois
-38%
0
0
USD
506
USD
12
100%
389
75%
100%
0.49
-2.88
USD
76%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.