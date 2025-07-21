SignauxSections
Igede Andhika Harri Pramesta

GoodForAll

Igede Andhika Harri Pramesta
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -49%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
28 (47.45%)
Perte trades:
31 (52.54%)
Meilleure transaction:
67.40 USD
Pire transaction:
-55.20 USD
Bénéfice brut:
624.84 USD (156 209 pips)
Perte brute:
-797.86 USD (225 315 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (82.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
52.29%
Charge de dépôt maximale:
33.05%
Dernier trade:
28 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
36 (61.02%)
Courts trades:
23 (38.98%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-2.93 USD
Bénéfice moyen:
22.32 USD
Perte moyenne:
-25.74 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-264.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-264.77 USD (9)
Croissance mensuelle:
-59.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
173.02 USD
Maximal:
333.33 USD (65.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.19% (333.33 USD)
Par fonds propres:
35.84% (155.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 36
NQ100.R 23
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 21
NQ100.R -194
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
NQ100.R -72K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.40 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +82.84 USD
Perte consécutive maximale: -264.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
Aucun avis
2025.09.29 07:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 02:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
