SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ECN_BStrategy
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_BStrategy

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -44%
RoboForex-ECN-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
868
Bénéfice trades:
567 (65.32%)
Perte trades:
301 (34.68%)
Meilleure transaction:
87.20 EUR
Pire transaction:
-1 315.83 EUR
Bénéfice brut:
3 120.24 EUR (132 221 pips)
Perte brute:
-4 577.82 EUR (117 768 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (91.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
179.21 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
49.35%
Charge de dépôt maximale:
11.99%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
437 (50.35%)
Courts trades:
431 (49.65%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-1.68 EUR
Bénéfice moyen:
5.50 EUR
Perte moyenne:
-15.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-49.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 315.83 EUR (1)
Croissance mensuelle:
2.44%
Prévision annuelle:
29.60%
Algo trading:
36%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 629.02 EUR
Maximal:
1 689.08 EUR (52.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.68% (1 689.08 EUR)
Par fonds propres:
27.75% (247.20 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 195
USDJPY 166
XAUUSD 104
AUDCAD 97
AUDUSD 84
EURUSD 67
NZDCAD 58
EURGBP 34
AUDNZD 24
.US30Cash 11
USDCAD 7
CHFJPY 6
NZDUSD 5
EURNZD 5
EURAUD 3
AUDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1.5K
USDJPY 7
XAUUSD -117
AUDCAD 35
AUDUSD 67
EURUSD 40
NZDCAD 49
EURGBP -97
AUDNZD -77
.US30Cash -203
USDCAD -53
CHFJPY 77
NZDUSD 26
EURNZD 30
EURAUD 30
AUDJPY 15
GBPJPY 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -4.8K
USDJPY 3.7K
XAUUSD 12K
AUDCAD 2.1K
AUDUSD 1.3K
EURUSD 1K
NZDCAD 3.1K
EURGBP -1.4K
AUDNZD -3.8K
.US30Cash -6.2K
USDCAD -2.2K
CHFJPY 4.5K
NZDUSD 1.2K
EURNZD 1.7K
EURAUD 1.5K
AUDJPY 697
GBPJPY 867
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.20 EUR
Pire transaction: -1 316 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +91.62 EUR
Perte consécutive maximale: -49.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.53 × 165
TradersGlobalGroup-Live 2
0.55 × 245
VantageFXInternational-Live 7
0.56 × 16
GoMarkets-Real 1
0.56 × 441
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 30
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 298
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
153 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 06:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.20 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 238 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ECN_BStrategy
30 USD par mois
-44%
0
0
USD
898
EUR
58
36%
868
65%
49%
0.68
-1.68
EUR
53%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.