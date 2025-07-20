Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ATCBrokers-Live 1 0.00 × 20 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 22 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 4 VantageFX-Live 4 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.15 × 78 FBS-Real-10 0.18 × 11 RoboForex-ECN-2 0.22 × 77 FBS-Real-12 0.27 × 313 ICMarkets-Live15 0.33 × 3 ICMarkets-Live07 0.36 × 286 FPMarkets-Live 0.50 × 4 RoboForex-ECN 0.56 × 577 FBS-Real-4 0.63 × 174 FBS-Real-2 0.69 × 62 FBS-Real-5 0.73 × 60 FBS-Real-9 0.73 × 15 Darwinex-Live 0.77 × 100 FBS-Real-7 0.83 × 175 ICMarketsSC-Live32 0.84 × 44 ICMarketsSC-Live25 0.84 × 808 49 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou