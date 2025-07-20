SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DDDMMM
Doulat Meena

DDDMMM

Doulat Meena
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
QorvaMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 130
Bénéfice trades:
823 (72.83%)
Perte trades:
307 (27.17%)
Meilleure transaction:
73.30 USD
Pire transaction:
-106.40 USD
Bénéfice brut:
4 094.66 USD (3 699 240 pips)
Perte brute:
-2 052.74 USD (63 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (35.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
184.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
4.79%
Charge de dépôt maximale:
3.24%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
11.17
Longs trades:
503 (44.51%)
Courts trades:
627 (55.49%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
1.81 USD
Bénéfice moyen:
4.98 USD
Perte moyenne:
-6.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-19.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-182.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
9.12%
Prévision annuelle:
112.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.86 USD
Maximal:
182.85 USD (7.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.92% (53.95 USD)
Par fonds propres:
2.34% (119.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 942
EURUSD 96
GBPUSD 35
AUDUSD 18
BTCUSD 16
CADCHF 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
EURUSD 5
GBPUSD 1
AUDUSD 19
BTCUSD -6
CADCHF -12
NZDUSD 1
USDCHF -29
AUDCAD 5
USDCAD 3
AUDNZD -2
AUDCHF -19
EURGBP -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3M
EURUSD 140
GBPUSD 63
AUDUSD 532
BTCUSD -2.4K
CADCHF -777
NZDUSD 92
USDCHF -252
AUDCAD 267
USDCAD 170
AUDNZD -177
AUDCHF -193
EURGBP -20
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.30 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +35.93 USD
Perte consécutive maximale: -19.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "QorvaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
7.35 × 17
Aucun avis
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
