Valeriu Herta

SimpleEA

Valeriu Herta
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
230
Bénéfice trades:
118 (51.30%)
Perte trades:
112 (48.70%)
Meilleure transaction:
2 962.21 USD
Pire transaction:
-2 916.54 USD
Bénéfice brut:
38 295.79 USD (340 264 pips)
Perte brute:
-38 342.29 USD (534 206 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (129.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 962.21 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
50.92%
Charge de dépôt maximale:
100.50%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
121 (52.61%)
Courts trades:
109 (47.39%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.20 USD
Bénéfice moyen:
324.54 USD
Perte moyenne:
-342.34 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-50.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 577.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.62%
Prévision annuelle:
116.68%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 634.34 USD
Maximal:
4 837.48 USD (77.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.64% (4 559.53 USD)
Par fonds propres:
9.72% (1 061.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 106
USTEC.f 98
US30 13
DJ30.f 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 7.1K
USTEC.f -5.3K
US30 -1.3K
DJ30.f -498
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 31K
USTEC.f -216K
US30 1.2K
DJ30.f -9.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 962.21 USD
Pire transaction: -2 917 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +129.79 USD
Perte consécutive maximale: -50.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 21:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.19 19:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
