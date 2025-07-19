SignauxSections
Darji Putra

Traderbrothersid

Darji Putra
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 67%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
23 (53.48%)
Perte trades:
20 (46.51%)
Meilleure transaction:
56.14 USD
Pire transaction:
-18.24 USD
Bénéfice brut:
632.66 USD (152 292 pips)
Perte brute:
-299.68 USD (66 357 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (233.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
233.17 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
6.73%
Charge de dépôt maximale:
17.08%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.32
Longs trades:
24 (55.81%)
Courts trades:
19 (44.19%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
7.74 USD
Bénéfice moyen:
27.51 USD
Perte moyenne:
-14.98 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-100.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.24 USD (6)
Croissance mensuelle:
51.67%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.68 USD
Maximal:
100.24 USD (16.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.39% (100.24 USD)
Par fonds propres:
2.44% (13.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 333
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.14 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +233.17 USD
Perte consécutive maximale: -100.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
22.21 × 153
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
WELCOME TO TRADERBROTHERSID
Traderbrothersid Is A Trading Team (Not An Independent Trading Team) Divided Into Three Teams:
The Analyst Team, The Pricing Team, And The Trading Team.
*Manual And Technical Trading (Expert Advisors Only For Open Positions)
*Every Trade Always Sets A Take Profit And Stop Loss
*Trading (Team Discussion)
*Risk To Reward Ratio: 1:2
*Holding Period: 2-5 Hours
*Minimum Deposit: $300
*No Martingale
*No Aggressive Scalping

SYMBOL
NASDAQ (Trading Only On Nasdaq)

TELEGRAM
@traderbrothersid

Aucun avis
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 14:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 15:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
