- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
184
Bénéfice trades:
101 (54.89%)
Perte trades:
83 (45.11%)
Meilleure transaction:
276.58 EUR
Pire transaction:
-204.04 EUR
Bénéfice brut:
1 501.08 EUR (51 104 pips)
Perte brute:
-1 806.11 EUR (94 568 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (99.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
331.68 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
12.14%
Charge de dépôt maximale:
82.68%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
109 (59.24%)
Courts trades:
75 (40.76%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-1.66 EUR
Bénéfice moyen:
14.86 EUR
Perte moyenne:
-21.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-288.13 EUR)
Perte consécutive maximale:
-288.13 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-15.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
612.47 EUR
Maximal:
649.29 EUR (120.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.93% (646.54 EUR)
Par fonds propres:
25.89% (628.96 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GER40
|95
|AUDCHF
|21
|US30
|14
|CHINAH
|8
|EURGBP
|8
|EURUSD
|5
|XTIUSD
|3
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|USDTHB
|2
|EURSEK
|2
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|1
|UK100
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDCNH
|1
|USDSGD
|1
|AUDUSD
|1
|USDSEK
|1
|USDHUF
|1
|GBPNOK
|1
|EUSTX50
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GER40
|-884
|AUDCHF
|95
|US30
|62
|CHINAH
|6
|EURGBP
|77
|EURUSD
|-10
|XTIUSD
|179
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|28
|XAUUSD
|1
|USDTHB
|3
|EURSEK
|25
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|10
|EURAUD
|0
|UK100
|0
|CADJPY
|0
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|1
|USDCNH
|1
|USDSGD
|8
|AUDUSD
|2
|USDSEK
|16
|USDHUF
|0
|GBPNOK
|1
|EUSTX50
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GER40
|-55K
|AUDCHF
|128
|US30
|7K
|CHINAH
|-2.4K
|EURGBP
|47
|EURUSD
|-11
|XTIUSD
|287
|USDCAD
|29
|NZDCAD
|115
|XAUUSD
|64
|USDTHB
|750
|EURSEK
|1.4K
|GBPUSD
|42
|USDCHF
|18
|EURAUD
|21
|UK100
|195
|CADJPY
|10
|AUDCAD
|84
|CHFJPY
|21
|EURJPY
|13
|USDCNH
|45
|USDSGD
|26
|AUDUSD
|12
|USDSEK
|518
|USDHUF
|2.3K
|GBPNOK
|177
|EUSTX50
|160
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +276.58 EUR
Pire transaction: -204 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +99.41 EUR
Perte consécutive maximale: -288.13 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.49 × 101
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.89 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1163
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|3.33 × 9
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 17176
|
XM.COM-MT5
|3.98 × 335
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
RoboForex-ECN
|4.30 × 869
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.42 × 567
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.02 × 1252
|
VantageInternational-Live 4
|5.11 × 19
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.43 × 7
|
TASS-Live
|5.69 × 72
|
Valutrades-Live
|5.75 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.26 × 46
This trading strategy follows a structured and rules-based approach to identifying and automatically implementing market opportunities. The goal is to achieve consistent results over the long term by following clear criteria for entries and exits. All trading decisions are made systematically, without emotional influences. This strategy is suitable for followers who prefer a disciplined and professional approach to trading. Important! The amount they follow with must be less than or equal to this account. In the case of larger amounts than the balance of this account, it can happen that an actually positive trade is closed in the red due to different fees. Important!! The strategy runs from a minimum balance of €500 with a leverage of 1:500. If their leverage is lower, the minimum balance must be adjusted accordingly. Example 1:400 = 625€
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-53%
1
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
16
96%
184
54%
12%
0.83
-1.66
EUR
EUR
61%
1:500