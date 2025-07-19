SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / QuantumLoopOdooCom Fusion Markets
Danny Goerke

QuantumLoopOdooCom Fusion Markets

Danny Goerke
0 avis
16 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -53%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
184
Bénéfice trades:
101 (54.89%)
Perte trades:
83 (45.11%)
Meilleure transaction:
276.58 EUR
Pire transaction:
-204.04 EUR
Bénéfice brut:
1 501.08 EUR (51 104 pips)
Perte brute:
-1 806.11 EUR (94 568 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (99.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
331.68 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
12.14%
Charge de dépôt maximale:
82.68%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
109 (59.24%)
Courts trades:
75 (40.76%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-1.66 EUR
Bénéfice moyen:
14.86 EUR
Perte moyenne:
-21.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-288.13 EUR)
Perte consécutive maximale:
-288.13 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-15.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
612.47 EUR
Maximal:
649.29 EUR (120.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.93% (646.54 EUR)
Par fonds propres:
25.89% (628.96 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40 95
AUDCHF 21
US30 14
CHINAH 8
EURGBP 8
EURUSD 5
XTIUSD 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
XAUUSD 3
USDTHB 2
EURSEK 2
GBPUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 1
UK100 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
USDCNH 1
USDSGD 1
AUDUSD 1
USDSEK 1
USDHUF 1
GBPNOK 1
EUSTX50 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40 -884
AUDCHF 95
US30 62
CHINAH 6
EURGBP 77
EURUSD -10
XTIUSD 179
USDCAD 9
NZDCAD 28
XAUUSD 1
USDTHB 3
EURSEK 25
GBPUSD 10
USDCHF 10
EURAUD 0
UK100 0
CADJPY 0
AUDCAD 4
CHFJPY 3
EURJPY 1
USDCNH 1
USDSGD 8
AUDUSD 2
USDSEK 16
USDHUF 0
GBPNOK 1
EUSTX50 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40 -55K
AUDCHF 128
US30 7K
CHINAH -2.4K
EURGBP 47
EURUSD -11
XTIUSD 287
USDCAD 29
NZDCAD 115
XAUUSD 64
USDTHB 750
EURSEK 1.4K
GBPUSD 42
USDCHF 18
EURAUD 21
UK100 195
CADJPY 10
AUDCAD 84
CHFJPY 21
EURJPY 13
USDCNH 45
USDSGD 26
AUDUSD 12
USDSEK 518
USDHUF 2.3K
GBPNOK 177
EUSTX50 160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +276.58 EUR
Pire transaction: -204 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +99.41 EUR
Perte consécutive maximale: -288.13 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.30 × 10
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.49 × 101
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.89 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1163
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
GOMarketsMU-Live
3.33 × 9
FusionMarkets-Live
3.90 × 17176
XM.COM-MT5
3.98 × 335
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
RoboForex-ECN
4.30 × 869
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.42 × 567
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
ICMarketsSC-MT5-4
5.02 × 1252
VantageInternational-Live 4
5.11 × 19
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
ValutradesSeychelles-Live
5.43 × 7
TASS-Live
5.69 × 72
Valutrades-Live
5.75 × 8
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
6.26 × 46
46 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This trading strategy follows a structured and rules-based approach to identifying and automatically implementing market opportunities. The goal is to achieve consistent results over the long term by following clear criteria for entries and exits. All trading decisions are made systematically, without emotional influences. This strategy is suitable for followers who prefer a disciplined and professional approach to trading. Important! The amount they follow with must be less than or equal to this account. In the case of larger amounts than the balance of this account, it can happen that an actually positive trade is closed in the red due to different fees. Important!! The strategy runs from a minimum balance of €500 with a leverage of 1:500. If their leverage is lower, the minimum balance must be adjusted accordingly. Example 1:400 = 625€

Aucun avis
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 22:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 11:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.19 10:27
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 2.81% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.19 10:27
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.41% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
QuantumLoopOdooCom Fusion Markets
30 USD par mois
-53%
1
0
USD
2.6K
EUR
16
96%
184
54%
12%
0.83
-1.66
EUR
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.