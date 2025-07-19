SignauxSections
Todor Iliev

SniperTradesFX

Todor Iliev
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
131
Bénéfice trades:
88 (67.17%)
Perte trades:
43 (32.82%)
Meilleure transaction:
118.66 USD
Pire transaction:
-254.92 USD
Bénéfice brut:
1 713.16 USD (18 844 pips)
Perte brute:
-2 047.37 USD (23 422 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (81.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
350.95 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
17.61%
Charge de dépôt maximale:
12.30%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
77 (58.78%)
Courts trades:
54 (41.22%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-2.55 USD
Bénéfice moyen:
19.47 USD
Perte moyenne:
-47.61 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-193.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-343.45 USD (6)
Croissance mensuelle:
-22.86%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
438.95 USD
Maximal:
1 005.58 USD (28.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.32% (1 004.38 USD)
Par fonds propres:
9.12% (285.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 68
XAUUSD 15
USDCAD 10
EURJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURNZD 2
EURGBP 2
GBPUSD 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
GBPNZD 1
CADCHF 1
GBPCHF 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -169
XAUUSD 22
USDCAD 4
EURJPY 2
CADJPY -358
USDCHF -20
EURAUD 13
GBPAUD 3
EURNZD 108
EURGBP 105
GBPUSD 12
AUDCAD 3
NZDCAD 26
EURCAD -181
GBPNZD 25
CADCHF 90
GBPCHF 0
CHFJPY 54
NZDUSD 7
GBPCAD 77
AUDNZD -136
NZDCHF -21
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -6.3K
XAUUSD 736
USDCAD 798
EURJPY -548
CADJPY -633
USDCHF -78
EURAUD 126
GBPAUD 450
EURNZD 529
EURGBP 215
GBPUSD 63
AUDCAD 43
NZDCAD 157
EURCAD -685
GBPNZD 95
CADCHF 188
GBPCHF 0
CHFJPY 377
NZDUSD 13
GBPCAD 239
AUDNZD -228
NZDCHF -82
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +118.66 USD
Pire transaction: -255 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +81.06 USD
Perte consécutive maximale: -193.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 14:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.19 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
