Yoshiyasu Ando

SGe Fund

Yoshiyasu Ando
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 164%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
277
Bénéfice trades:
200 (72.20%)
Perte trades:
77 (27.80%)
Meilleure transaction:
433.38 USD
Pire transaction:
-58.80 USD
Bénéfice brut:
3 848.53 USD (48 686 pips)
Perte brute:
-1 095.14 USD (37 312 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (31.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
433.38 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
81.89%
Charge de dépôt maximale:
11.48%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
17.30
Longs trades:
135 (48.74%)
Courts trades:
142 (51.26%)
Facteur de profit:
3.51
Rendement attendu:
9.94 USD
Bénéfice moyen:
19.24 USD
Perte moyenne:
-14.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-63.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-129.10 USD (3)
Croissance mensuelle:
13.74%
Prévision annuelle:
166.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
159.16 USD (5.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.13% (159.16 USD)
Par fonds propres:
43.19% (1 870.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDr 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDr 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDr 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +433.38 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +31.11 USD
Perte consécutive maximale: -63.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a contrarian logic that determines whether a price is overbought or oversold and aims for a reversal.


Aucun avis
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.06 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 14:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Copier

