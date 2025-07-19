Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 15 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Exness-MT5Real28 0.00 × 9 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 7 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 7 Eightcap-Live 0.00 × 2 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 Exness-MT5Real10 0.00 × 5 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 0.00 × 3 Opogroup-Server1 0.00 × 5 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 ICTrading-MT5-4 0.33 × 3 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 FusionMarkets-Live 0.41 × 120 ICMarketsSC-MT5 0.64 × 121 ICMarketsSC-MT5-4 0.92 × 2515 ICMarketsSC-MT5-2 0.99 × 1899 Alpari-MT5 1.04 × 54 BlackBullMarkets-Live 1.10 × 31 37 plus...