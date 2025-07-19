Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1 0.00 × 23 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real10 0.13 × 8 ICTrading-MT5-4 0.20 × 5 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.76 × 218 ICMarketsSC-MT5-4 0.81 × 4470 ICMarketsSC-MT5-2 0.83 × 5270 itexsys-Platform 1.00 × 3 Exness-MT5Real28 1.00 × 2 Alpari-MT5 1.04 × 54 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 ICMarketsSC-MT5 1.15 × 148 Exness-MT5Real31 1.17 × 6 Exness-MT5Real5 1.19 × 36 VantageInternational-Live 4 1.21 × 107 BlackBullMarkets-Live 1.24 × 33 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 OxSecurities-Live 1.50 × 2 36 plus...