Signaux / MetaTrader 5 / Sterling Miner
Andrew Lee

Sterling Miner

Andrew Lee
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2025 99%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 344
Bénéfice trades:
1 789 (76.32%)
Perte trades:
555 (23.68%)
Meilleure transaction:
659.19 AUD
Pire transaction:
-605.45 AUD
Bénéfice brut:
16 098.45 AUD (508 729 pips)
Perte brute:
-12 723.79 AUD (307 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
731 (3 132.19 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 132.19 AUD (731)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
56.58%
Charge de dépôt maximale:
23.61%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
1 582 (67.49%)
Courts trades:
762 (32.51%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.44 AUD
Bénéfice moyen:
9.00 AUD
Perte moyenne:
-22.93 AUD
Pertes consécutives maximales:
146 (-664.41 AUD)
Perte consécutive maximale:
-2 628.98 AUD (107)
Croissance mensuelle:
49.36%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
281.23 AUD
Maximal:
2 913.77 AUD (35.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.77% (2 911.91 AUD)
Par fonds propres:
34.76% (1 881.95 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 2053
XAUUSD 202
EURUSD 21
USDCHF 18
USDCAD 13
AUDUSD 9
US500 8
USDJPY 4
EURJPY 4
XAGUSD 3
EURGBP 3
USDSGD 2
AUDCHF 2
AUDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.7K
XAUUSD 2.1K
EURUSD -411
USDCHF 112
USDCAD 15
AUDUSD 87
US500 -719
USDJPY -67
EURJPY -18
XAGUSD -43
EURGBP -234
USDSGD -2
AUDCHF 3
AUDJPY 13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 214K
XAUUSD 4.9K
EURUSD -2.4K
USDCHF 719
USDCAD 106
AUDUSD 280
US500 -15K
USDJPY -129
EURJPY -510
XAGUSD -466
EURGBP 89
USDSGD 7
AUDCHF 55
AUDJPY 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +659.19 AUD
Pire transaction: -605 AUD
Gains consécutifs maximales: 731
Pertes consécutives maximales: 107
Bénéfice consécutif maximal: +3 132.19 AUD
Perte consécutive maximale: -664.41 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.33 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3625
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 244
FusionMarkets-Live
1.41 × 127
GMI3-Real
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.74 × 220
Pepperstone-MT5-Live01
1.77 × 273
JunoMarkets-Server
1.87 × 15
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real32
3.91 × 90
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
Tickmill-Live
4.50 × 2
VantageFX-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live 10
4.50 × 2
XMGlobalMU-MT5 6
4.67 × 9
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
DerivSVG-Server
5.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
5.74 × 179
XMTrading-MT5 3
6.00 × 75
LiteFinance-MT5-Live
6.41 × 39
6 plus...
Aucun avis
2025.09.29 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 00:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 19:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 07:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sterling Miner
888 USD par mois
99%
0
0
USD
7.1K
AUD
11
66%
2 344
76%
57%
1.26
1.44
AUD
46%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.