- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 344
Bénéfice trades:
1 789 (76.32%)
Perte trades:
555 (23.68%)
Meilleure transaction:
659.19 AUD
Pire transaction:
-605.45 AUD
Bénéfice brut:
16 098.45 AUD (508 729 pips)
Perte brute:
-12 723.79 AUD (307 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
731 (3 132.19 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 132.19 AUD (731)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
56.58%
Charge de dépôt maximale:
23.61%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
1 582 (67.49%)
Courts trades:
762 (32.51%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.44 AUD
Bénéfice moyen:
9.00 AUD
Perte moyenne:
-22.93 AUD
Pertes consécutives maximales:
146 (-664.41 AUD)
Perte consécutive maximale:
-2 628.98 AUD (107)
Croissance mensuelle:
49.36%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
281.23 AUD
Maximal:
2 913.77 AUD (35.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.77% (2 911.91 AUD)
Par fonds propres:
34.76% (1 881.95 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2053
|XAUUSD
|202
|EURUSD
|21
|USDCHF
|18
|USDCAD
|13
|AUDUSD
|9
|US500
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|XAGUSD
|3
|EURGBP
|3
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|1.7K
|XAUUSD
|2.1K
|EURUSD
|-411
|USDCHF
|112
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|87
|US500
|-719
|USDJPY
|-67
|EURJPY
|-18
|XAGUSD
|-43
|EURGBP
|-234
|USDSGD
|-2
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|214K
|XAUUSD
|4.9K
|EURUSD
|-2.4K
|USDCHF
|719
|USDCAD
|106
|AUDUSD
|280
|US500
|-15K
|USDJPY
|-129
|EURJPY
|-510
|XAGUSD
|-466
|EURGBP
|89
|USDSGD
|7
|AUDCHF
|55
|AUDJPY
|113
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +659.19 AUD
Pire transaction: -605 AUD
Gains consécutifs maximales: 731
Pertes consécutives maximales: 107
Bénéfice consécutif maximal: +3 132.19 AUD
Perte consécutive maximale: -664.41 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3625
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.66 × 244
|
FusionMarkets-Live
|1.41 × 127
|
GMI3-Real
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.74 × 220
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.77 × 273
|
JunoMarkets-Server
|1.87 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real32
|3.91 × 90
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
Tickmill-Live
|4.50 × 2
|
VantageFX-Live
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|4.50 × 2
|
XMGlobalMU-MT5 6
|4.67 × 9
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|5.74 × 179
|
XMTrading-MT5 3
|6.00 × 75
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.41 × 39
6 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
888 USD par mois
99%
0
0
USD
USD
7.1K
AUD
AUD
11
66%
2 344
76%
57%
1.26
1.44
AUD
AUD
46%
1:500