Chiwi's IT

CWDT HIGH RISK MIX

Chiwi's IT
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
330
Bénéfice trades:
136 (41.21%)
Perte trades:
194 (58.79%)
Meilleure transaction:
12.07 USD
Pire transaction:
-74.13 USD
Bénéfice brut:
607.34 USD (5 326 197 pips)
Perte brute:
-796.04 USD (7 006 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (51.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.88 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
26.47%
Charge de dépôt maximale:
19.95%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
157 (47.58%)
Courts trades:
173 (52.42%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-0.57 USD
Bénéfice moyen:
4.47 USD
Perte moyenne:
-4.10 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-37.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.13 USD (1)
Croissance mensuelle:
-34.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
193.01 USD
Maximal:
193.23 USD (111.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.75% (192.98 USD)
Par fonds propres:
9.39% (19.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 284
GBPUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -169
GBPUSD -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.7M
GBPUSD 180
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.07 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +51.88 USD
Perte consécutive maximale: -37.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔥 Signal – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Stratégie à haut risque

🚀 Ce signal expert est conçu pour les traders agressifs, se concentrant exclusivement sur BTCUSD et GBPUSD avec un profil de trading à haut risque. Chaque transaction inclut un Stop Loss et un Take Profit strictsaucune stratégie de grille ni de martingale n'est utilisée.

⚠️ Important : Utilisez ce signal uniquement sur un compte séparé.
Pour gérer efficacement votre exposition globale au risque, utilisez nos signaux à faible et moyen risque sur d'autres comptes.

📈 Configuration recommandée

  • Capital de départ : 500 $

  • Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

  • Niveau de risque : Élevé

  • VPS : Serveurs haute vitesse comme Forex VPS

  • Courtiers recommandés : Partenaires régulés – IC Trading, RoboForex

🔍 Informations supplémentaires

  • 📊 Fréquence de trading quotidienne

  • 📅 Conçu pour une cohérence à long terme avec un risque élevé

  • ❌ Pas de martingale

  • ❌ Pas de stratégie de grille

Voir tous les signaux CWDT : Page de signaux MQL5
Rejoignez notre communauté Telegram
Support VIP et service d'installation : Adhésion Cyber Wolfdog
Contact : cyberwolfdogtrading@gmail.com


Aucun avis
2025.08.25 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 01:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.18 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
