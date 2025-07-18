- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|284
|GBPUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-169
|GBPUSD
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.7M
|GBPUSD
|180
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🔥 Signal – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Stratégie à haut risque
🚀 Ce signal expert est conçu pour les traders agressifs, se concentrant exclusivement sur BTCUSD et GBPUSD avec un profil de trading à haut risque. Chaque transaction inclut un Stop Loss et un Take Profit stricts — aucune stratégie de grille ni de martingale n'est utilisée.
⚠️ Important : Utilisez ce signal uniquement sur un compte séparé.
Pour gérer efficacement votre exposition globale au risque, utilisez nos signaux à faible et moyen risque sur d'autres comptes.
📈 Configuration recommandée
-
✅ Capital de départ : 500 $
-
✅ Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Niveau de risque : Élevé
-
✅ VPS : Serveurs haute vitesse comme Forex VPS
-
✅ Courtiers recommandés : Partenaires régulés – IC Trading, RoboForex
🔍 Informations supplémentaires
-
📊 Fréquence de trading quotidienne
-
📅 Conçu pour une cohérence à long terme avec un risque élevé
-
❌ Pas de martingale
-
❌ Pas de stratégie de grille
🔗 Voir tous les signaux CWDT : Page de signaux MQL5
💬 Rejoignez notre communauté Telegram : Cliquez ici
💼 Support VIP et service d'installation : Adhésion Cyber Wolfdog
📧 Contact : cyberwolfdogtrading@gmail.com
