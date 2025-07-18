🔥 Signal – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Stratégie à haut risque

🚀 Ce signal expert est conçu pour les traders agressifs, se concentrant exclusivement sur BTCUSD et GBPUSD avec un profil de trading à haut risque. Chaque transaction inclut un Stop Loss et un Take Profit stricts — aucune stratégie de grille ni de martingale n'est utilisée.

⚠️ Important : Utilisez ce signal uniquement sur un compte séparé.

Pour gérer efficacement votre exposition globale au risque, utilisez nos signaux à faible et moyen risque sur d'autres comptes.

📈 Configuration recommandée

✅ Capital de départ : 500 $

✅ Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

✅ Niveau de risque : Élevé

✅ VPS : Serveurs haute vitesse comme Forex VPS

✅ Courtiers recommandés : Partenaires régulés – IC Trading, RoboForex

🔍 Informations supplémentaires

📊 Fréquence de trading quotidienne

📅 Conçu pour une cohérence à long terme avec un risque élevé

❌ Pas de martingale

❌ Pas de stratégie de grille

