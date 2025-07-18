SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 02
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 02

Keuk Pil Pae
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 14%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
297 (81.59%)
Perte trades:
67 (18.41%)
Meilleure transaction:
88.32 USD
Pire transaction:
-79.34 USD
Bénéfice brut:
1 164.72 USD (845 795 pips)
Perte brute:
-1 166.73 USD (70 788 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (65.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.13 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
41.86%
Charge de dépôt maximale:
11.80%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
236
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
288 (79.12%)
Courts trades:
76 (20.88%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
3.92 USD
Perte moyenne:
-17.41 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-696.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-696.08 USD (19)
Croissance mensuelle:
-6.77%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.01 USD
Maximal:
786.67 USD (44.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.22% (788.41 USD)
Par fonds propres:
19.60% (897.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 360
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.32 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +65.80 USD
Perte consécutive maximale: -696.08 USD

DVG Always Buy 02
Aucun avis
