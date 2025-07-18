SignauxSections
DVG Always Buy 01

0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
202
Bénéfice trades:
185 (91.58%)
Perte trades:
17 (8.42%)
Meilleure transaction:
438.20 USD
Pire transaction:
-400.76 USD
Bénéfice brut:
2 200.19 USD (47 796 pips)
Perte brute:
-947.09 USD (17 038 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (300.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
664.20 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
40.29%
Charge de dépôt maximale:
2.39%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.13
Longs trades:
161 (79.70%)
Courts trades:
41 (20.30%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
6.20 USD
Bénéfice moyen:
11.89 USD
Perte moyenne:
-55.71 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-47.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-400.76 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.15 USD
Maximal:
400.91 USD (2.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.47% (401.06 USD)
Par fonds propres:
5.15% (238.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 202
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 31K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +438.20 USD
Pire transaction: -401 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +300.44 USD
Perte consécutive maximale: -47.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

DVG Always Buy 01
Aucun avis
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 05:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DVG Always Buy 01
30 USD par mois
13%
0
0
USD
4.7K
USD
11
99%
202
91%
40%
2.32
6.20
USD
5%
1:500
Copier

