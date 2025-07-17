SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI DeepLayer Dynamics Str 4
Peter Robert Grange

AI DeepLayer Dynamics Str 4

Peter Robert Grange
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -50%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
62 (61.38%)
Perte trades:
39 (38.61%)
Meilleure transaction:
66.15 USD
Pire transaction:
-449.52 USD
Bénéfice brut:
395.91 USD (34 097 pips)
Perte brute:
-643.79 USD (98 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (28.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
89.47%
Charge de dépôt maximale:
198.35%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
65 (64.36%)
Courts trades:
36 (35.64%)
Facteur de profit:
0.61
Rendement attendu:
-2.45 USD
Bénéfice moyen:
6.39 USD
Perte moyenne:
-16.51 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-451.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
-59.91%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
349.20 USD
Maximal:
477.36 USD (75.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.98% (476.92 USD)
Par fonds propres:
61.03% (381.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 16
XAUUSD 15
AUDUSD 12
USDCHF 10
EURUSD 10
USDJPY 10
USDCAD 10
US500 8
GBPUSD 5
AUDCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD 62
XAUUSD -329
AUDUSD 11
USDCHF 14
EURUSD 50
USDJPY -6
USDCAD -11
US500 -40
GBPUSD 6
AUDCHF -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD 7K
XAUUSD -37K
AUDUSD 150
USDCHF 1.4K
EURUSD 3.8K
USDJPY 708
USDCAD -1.1K
US500 -39K
GBPUSD 879
AUDCHF -588
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.15 USD
Pire transaction: -450 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +28.99 USD
Perte consécutive maximale: -10.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
FusionMarkets-Live
0.57 × 76
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.90 × 91
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
Exness-MT5Real12
1.25 × 4
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FxPro-MT5 Live02
1.58 × 135
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
Coinexx-Live
1.85 × 13
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 914
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
RoboForex-ECN
2.12 × 2697
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
78 plus...
Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 18:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 08:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
