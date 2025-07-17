SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ronin47 7e BTC Since June 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 7e BTC Since June 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 110%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 074
Bénéfice trades:
1 996 (64.93%)
Perte trades:
1 078 (35.07%)
Meilleure transaction:
9 126.33 USD
Pire transaction:
-2 590.39 USD
Bénéfice brut:
238 353.14 USD (49 422 355 pips)
Perte brute:
-153 850.83 USD (69 878 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (357.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 549.81 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
101.56%
Charge de dépôt maximale:
21.75%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
133
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.13
Longs trades:
1 604 (52.18%)
Courts trades:
1 470 (47.82%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
27.49 USD
Bénéfice moyen:
119.42 USD
Perte moyenne:
-142.72 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-18 627.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 461.12 USD (15)
Croissance mensuelle:
12.14%
Prévision annuelle:
147.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.22 USD
Maximal:
20 461.12 USD (13.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.23% (20 461.12 USD)
Par fonds propres:
47.73% (53 556.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 3074
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 85K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -20M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 126.33 USD
Pire transaction: -2 590 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +357.63 USD
Perte consécutive maximale: -18 627.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-12
0.07 × 1176
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e BTC Since June 2025

Trade On BTCUSD Only 



Aucun avis
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.