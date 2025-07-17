- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 074
Bénéfice trades:
1 996 (64.93%)
Perte trades:
1 078 (35.07%)
Meilleure transaction:
9 126.33 USD
Pire transaction:
-2 590.39 USD
Bénéfice brut:
238 353.14 USD (49 422 355 pips)
Perte brute:
-153 850.83 USD (69 878 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (357.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 549.81 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
101.56%
Charge de dépôt maximale:
21.75%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
133
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.13
Longs trades:
1 604 (52.18%)
Courts trades:
1 470 (47.82%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
27.49 USD
Bénéfice moyen:
119.42 USD
Perte moyenne:
-142.72 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-18 627.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 461.12 USD (15)
Croissance mensuelle:
12.14%
Prévision annuelle:
147.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.22 USD
Maximal:
20 461.12 USD (13.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.23% (20 461.12 USD)
Par fonds propres:
47.73% (53 556.82 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3074
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|85K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-20M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9 126.33 USD
Pire transaction: -2 590 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +357.63 USD
Perte consécutive maximale: -18 627.75 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e BTC Since June 2025
Trade On BTCUSD Only
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
110%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
17
100%
3 074
64%
102%
1.54
27.49
USD
USD
48%
1:500