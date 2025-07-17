SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI SYQ HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI SYQ HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
89 (66.41%)
Perte trades:
45 (33.58%)
Meilleure transaction:
93.21 USD
Pire transaction:
-24.71 USD
Bénéfice brut:
306.96 USD (10 924 pips)
Perte brute:
-195.62 USD (13 896 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (20.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.21 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
86.53%
Charge de dépôt maximale:
26.67%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.32
Longs trades:
65 (48.51%)
Courts trades:
69 (51.49%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
3.45 USD
Perte moyenne:
-4.35 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-84.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.64 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.03 USD
Maximal:
84.64 USD (11.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.46% (84.64 USD)
Par fonds propres:
34.61% (253.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 36
AUDCAD 30
NZDUSD 30
USDCAD 23
AUDNZD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 27
AUDCAD 23
NZDUSD 29
USDCAD 24
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -6.3K
AUDCAD -818
NZDUSD 1.3K
USDCAD 2K
AUDNZD 889
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.21 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +20.07 USD
Perte consécutive maximale: -84.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
1.00 × 7
full ea
Aucun avis
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 08:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.20 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 04:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 10:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 06:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.17 06:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
