Signaux / MetaTrader 4 / X Fasting Solution
Nguyen Thi Ha Vi

X Fasting Solution

Nguyen Thi Ha Vi
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 137%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
729
Bénéfice trades:
620 (85.04%)
Perte trades:
109 (14.95%)
Meilleure transaction:
85.68 USD
Pire transaction:
-220.99 USD
Bénéfice brut:
4 687.71 USD (65 649 pips)
Perte brute:
-3 920.23 USD (47 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (118.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.29 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
0.11%
Charge de dépôt maximale:
0.05%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
440 (60.36%)
Courts trades:
289 (39.64%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
7.56 USD
Perte moyenne:
-35.97 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-214.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-321.68 USD (2)
Croissance mensuelle:
-37.90%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.43 USD
Maximal:
976.46 USD (43.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.64% (976.14 USD)
Par fonds propres:
10.99% (187.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 729
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 767
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.68 USD
Pire transaction: -221 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +118.52 USD
Perte consécutive maximale: -214.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

single shot

required ; low slippage

Aucun avis
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 05:12
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.43% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.