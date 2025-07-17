SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / X Solution Havy
Nguyen Thi Ha Vi

X Solution Havy

Nguyen Thi Ha Vi
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 67%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
212
Bénéfice trades:
143 (67.45%)
Perte trades:
69 (32.55%)
Meilleure transaction:
232.73 USD
Pire transaction:
-159.99 USD
Bénéfice brut:
1 850.08 USD (280 327 pips)
Perte brute:
-1 180.21 USD (230 329 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (77.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
602.09 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
55.16%
Charge de dépôt maximale:
22.09%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
127 (59.91%)
Courts trades:
85 (40.09%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
3.16 USD
Bénéfice moyen:
12.94 USD
Perte moyenne:
-17.10 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-384.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-384.93 USD (7)
Croissance mensuelle:
29.23%
Prévision annuelle:
356.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.88 USD
Maximal:
769.40 USD (41.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.44% (769.40 USD)
Par fonds propres:
22.13% (325.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 164
XAUUSD 46
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 438
XAUUSD 220
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 14K
XAUUSD 36K
AUDCAD 551
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +232.73 USD
Pire transaction: -160 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +77.57 USD
Perte consécutive maximale: -384.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
88 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 03:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
X Solution Havy
300 USD par mois
67%
0
0
USD
1.7K
USD
15
100%
212
67%
55%
1.56
3.16
USD
41%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.