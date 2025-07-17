SignauxSections
Nguyen Thi Ha Vi

X Three TOP

Nguyen Thi Ha Vi
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 404%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
30 (93.75%)
Perte trades:
2 (6.25%)
Meilleure transaction:
229.65 USD
Pire transaction:
-509.05 USD
Bénéfice brut:
1 806.73 USD (17 990 pips)
Perte brute:
-588.35 USD (5 760 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 447.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 447.83 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
2.86%
Charge de dépôt maximale:
21.99%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.39
Longs trades:
16 (50.00%)
Courts trades:
16 (50.00%)
Facteur de profit:
3.07
Rendement attendu:
38.07 USD
Bénéfice moyen:
60.22 USD
Perte moyenne:
-294.18 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-509.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-509.05 USD (1)
Croissance mensuelle:
-15.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.35 USD
Maximal:
509.75 USD (27.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.83% (509.40 USD)
Par fonds propres:
41.40% (434.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +229.65 USD
Pire transaction: -509 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 447.83 USD
Perte consécutive maximale: -509.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5885
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
59 plus...
use H2-H4 to open trade

SL TP in top/bottom

Aucun avis
2025.10.16 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 02:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 23:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
