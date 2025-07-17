- Croissance
Trades:
701
Bénéfice trades:
485 (69.18%)
Perte trades:
216 (30.81%)
Meilleure transaction:
38.01 USD
Pire transaction:
-94.01 USD
Bénéfice brut:
1 160.81 USD (45 253 pips)
Perte brute:
-1 369.76 USD (58 941 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (33.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.49 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
59.11%
Charge de dépôt maximale:
99.77%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
349 (49.79%)
Courts trades:
352 (50.21%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.39 USD
Perte moyenne:
-6.34 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-739.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-739.85 USD (16)
Croissance mensuelle:
-2.10%
Prévision annuelle:
-23.79%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
494.47 USD
Maximal:
739.85 USD (166.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.26% (527.74 USD)
Par fonds propres:
28.25% (359.21 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|501
|AUDUSD
|200
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-434
|AUDUSD
|225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-18K
|AUDUSD
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 4
Grow Safe 1 est conçu pour les traders qui recherchent une croissance régulière avec un risque maîtrisé. Ce signal est optimisé par une version personnalisée de l'algorithme de trading Dark Venus, optimisé pour la sécurité et la durabilité à long terme.
Contrairement aux systèmes de Martingale agressifs ou aux systèmes de grille à haut risque, Grow Safe 1 applique une stratégie modérée :
Commence par des micro-lots (0,01) pour une exposition minimale
Utilise un contrôle dynamique des risques et une gestion de grille pour une évolutivité plus sûre
Priorise la confirmation technique avant l'entrée dans la transaction (logique de Bollinger)
Trade pendant les heures de forte liquidité pour réduire le risque de glissement et de spread
📈 Points forts des performances (données de compte réel)
✅ Taux de gain moyen : environ 71 %
✅ Facteur de profit sur l'AUDUSD : 2,93
✅ Bénéfice brut : +504,47 $
✅ Drawdown contrôlé : environ 3,35 % de frais de dépôt
Objectif de croissance : Sûr et constant dans le temps — il ne s'agit pas d'un système pour s'enrichir rapidement.
Notre philosophie : protéger le capital d'abord, le faire fructifier ensuite.
💵 Abonnement :
30 $ par mois
Abordable pour les traders sérieux qui privilégient l'automatisation et la sécurité.
✅ Idéal pour :
✔ Les traders qui privilégient le trading automatisé à faible risque
✔ Ceux qui recherchent une croissance passive sans passer leur temps à analyser des graphiques
✔ Les investisseurs en quête de régularité grâce aux signaux
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-47%
0
0
USD
USD
958
USD
USD
32
89%
701
69%
59%
0.84
-0.30
USD
USD
68%
1:100