Grow Safe 1 est conçu pour les traders qui recherchent une croissance régulière avec un risque maîtrisé. Ce signal est optimisé par une version personnalisée de l'algorithme de trading Dark Venus, optimisé pour la sécurité et la durabilité à long terme.





Contrairement aux systèmes de Martingale agressifs ou aux systèmes de grille à haut risque, Grow Safe 1 applique une stratégie modérée :





Commence par des micro-lots (0,01) pour une exposition minimale





Utilise un contrôle dynamique des risques et une gestion de grille pour une évolutivité plus sûre





Priorise la confirmation technique avant l'entrée dans la transaction (logique de Bollinger)





Trade pendant les heures de forte liquidité pour réduire le risque de glissement et de spread





📈 Points forts des performances (données de compte réel)

✅ Taux de gain moyen : environ 71 %





✅ Facteur de profit sur l'AUDUSD : 2,93





✅ Bénéfice brut : +504,47 $





✅ Drawdown contrôlé : environ 3,35 % de frais de dépôt





Objectif de croissance : Sûr et constant dans le temps — il ne s'agit pas d'un système pour s'enrichir rapidement.

Notre philosophie : protéger le capital d'abord, le faire fructifier ensuite.





💵 Abonnement :

30 $ par mois

Abordable pour les traders sérieux qui privilégient l'automatisation et la sécurité.





✅ Idéal pour :

✔ Les traders qui privilégient le trading automatisé à faible risque

✔ Ceux qui recherchent une croissance passive sans passer leur temps à analyser des graphiques

✔ Les investisseurs en quête de régularité grâce aux signaux